https://ria.ru/20221204/patriarkh-1836290079.html
Патриарх Кирилл призвал руководство России к "повороту на Восток"
Патриарх Кирилл призвал руководство России к "повороту на Восток" - РИА Новости, 04.12.2022
Патриарх Кирилл призвал руководство России к "повороту на Восток"
Все происходящее сегодня в отношениях России с Западом должно еще раз дать сигнал руководству страны и дипломатам, что должен быть поворот на восток, и в первую РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T23:18
2022-12-04T23:18
2022-12-04T23:19
религия
айсен николаев
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Все происходящее сегодня в отношениях России с Западом должно еще раз дать сигнал руководству страны и дипломатам, что должен быть поворот на восток, и в первую очередь, на восток России, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым в воскресенье.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым и архиепископом Якутским и Ленским Романом (Лукиным) в патриарших покоях Грановитой палаты Кремля."То, что сегодня происходит в отношениях России с Западом, должно очень многому научить и наше руководство, и наших дипломатов, и нашу интеллигенцию и еще раз дать сигнал к тому, что поворот должен быть на Восток. Ну, а восток от Москвы — это огромное пространство, и в первую очередь это пространство нашей страны", - цитирует сайт слова патриарха.Предстоятель РПЦ отметил, в частности, Якутия достойна того, чтобы в развитие республики вкладывалось больше ресурсов."Якутия достойна того, чтобы и внимания больше уделялось, и вкладывались, может быть, дополнительные ресурсы. Действительно, несметные богатства, и задача заключается в том, чтобы не разрушать эти богатства, но, опираясь на них, развивать промышленность, инфраструктуру, культуру и всё, от чего зависит качество жизни людей", - подчеркнул патриарх.
https://ria.ru/20221204/patriarkh-1836230754.html
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айсен николаев, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, москва, русская православная церковь
Религия, Айсен Николаев, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Москва, Русская православная церковь
23:18 04.12.2022 (обновлено: 23:19 04.12.2022)
Патриарх Кирилл призвал руководство России к "повороту на Восток"
Патриарх Кирилл: нынешние отношения России и Запада — это сигнал к повороту на Восток