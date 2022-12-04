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Спикер Госдумы Володин проведет заседание ПА ОДКБ в Москве

Спикер Госдумы Володин проведет заседание ПА ОДКБ в Москве - РИА Новости, 04.12.2022

Спикер Госдумы Володин проведет заседание ПА ОДКБ в Москве

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник проведет совместное заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T22:35

2022-12-04T22:35

2022-12-04T22:35

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник проведет совместное заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ."В понедельник, 5 декабря, в Колонном зале Дома Союзов состоится совместное заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ", - говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.В повестке заседания предполагается рассмотреть проекты модельных рекомендаций по совершенствованию национального законодательства государств–членов ОДКБ по перекрытию каналов проникновения международного терроризма, по совершенствованию законодательства в области обеспечения защиты электоральных процессов и суверенитета в государствах–членах ОДКБ и ряд других проектов законодательных актов.В сообщении отмечается, что в воскресенье спикер Госдумы провёл встречу с главами делегаций Парламентской ассамблеи, прибывшими в Москву, на котором спикеры обсудили повестку предстоящего заседания.Ранее спикер Госдумы 14 ноября провел совещание по подготовке пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ).Также Володин в понедельник 6 июня провел заседание Совета ПА ОДКБ в Ереване. В рамках заседания Совета ПА ОДКБ были запланированы встречи с председателями парламентов государств-членов организации. Спикер Госдумы провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на встрече политики обсудили сближение законодательств стран, входящих в ОДКБ.ПА ОДКБ является органом межпарламентского сотрудничества. С ноября 2016 года должность председателя ПА ОДКБ занимает спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин.Членами ПА ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, статус наблюдателя имеют нижняя палата Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, Народная скупщина Сербии.

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