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Спикер Госдумы Володин проведет заседание ПА ОДКБ в Москве - РИА Новости, 04.12.2022
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Спикер Госдумы Володин проведет заседание ПА ОДКБ в Москве
Спикер Госдумы Володин проведет заседание ПА ОДКБ в Москве - РИА Новости, 04.12.2022
Спикер Госдумы Володин проведет заседание ПА ОДКБ в Москве
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник проведет совместное заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T22:35
2022-12-04T22:35
в мире
вячеслав володин
никол пашинян
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госдума рф
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник проведет совместное заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ."В понедельник, 5 декабря, в Колонном зале Дома Союзов состоится совместное заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ", - говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.В повестке заседания предполагается рассмотреть проекты модельных рекомендаций по совершенствованию национального законодательства государств–членов ОДКБ по перекрытию каналов проникновения международного терроризма, по совершенствованию законодательства в области обеспечения защиты электоральных процессов и суверенитета в государствах–членах ОДКБ и ряд других проектов законодательных актов.В сообщении отмечается, что в воскресенье спикер Госдумы провёл встречу с главами делегаций Парламентской ассамблеи, прибывшими в Москву, на котором спикеры обсудили повестку предстоящего заседания.Ранее спикер Госдумы 14 ноября провел совещание по подготовке пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ).Также Володин в понедельник 6 июня провел заседание Совета ПА ОДКБ в Ереване. В рамках заседания Совета ПА ОДКБ были запланированы встречи с председателями парламентов государств-членов организации. Спикер Госдумы провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на встрече политики обсудили сближение законодательств стран, входящих в ОДКБ.ПА ОДКБ является органом межпарламентского сотрудничества. С ноября 2016 года должность председателя ПА ОДКБ занимает спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин.Членами ПА ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, статус наблюдателя имеют нижняя палата Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, Народная скупщина Сербии.
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в мире, вячеслав володин, никол пашинян, армения, москва, ереван, одкб, госдума рф, дом союзов
В мире, Вячеслав Володин, Никол Пашинян, Армения, Москва, Ереван, ОДКБ, Госдума РФ, Дом союзов
22:35 04.12.2022
 
Спикер Госдумы Володин проведет заседание ПА ОДКБ в Москве

Спикер Госдумы Володин в понедельник проведет XV пленарное заседание ПА ОДКБ в Москве

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник проведет совместное заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ.
"В понедельник, 5 декабря, в Колонном зале Дома Союзов состоится совместное заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ", - говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 14:35
Делегация Ирана примет участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ
В повестке заседания предполагается рассмотреть проекты модельных рекомендаций по совершенствованию национального законодательства государств–членов ОДКБ по перекрытию каналов проникновения международного терроризма, по совершенствованию законодательства в области обеспечения защиты электоральных процессов и суверенитета в государствах–членах ОДКБ и ряд других проектов законодательных актов.
В сообщении отмечается, что в воскресенье спикер Госдумы провёл встречу с главами делегаций Парламентской ассамблеи, прибывшими в Москву, на котором спикеры обсудили повестку предстоящего заседания.
Ранее спикер Госдумы 14 ноября провел совещание по подготовке пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ).
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 15:51
Россия и Казахстан намерены наращивать потенциал ОДКБ
Также Володин в понедельник 6 июня провел заседание Совета ПА ОДКБ в Ереване. В рамках заседания Совета ПА ОДКБ были запланированы встречи с председателями парламентов государств-членов организации. Спикер Госдумы провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на встрече политики обсудили сближение законодательств стран, входящих в ОДКБ.
ПА ОДКБ является органом межпарламентского сотрудничества. С ноября 2016 года должность председателя ПА ОДКБ занимает спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин.
Членами ПА ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, статус наблюдателя имеют нижняя палата Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, Народная скупщина Сербии.
Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 14:58
В Кремле назвали ОДКБ эффективной структурой
 
В миреВячеслав ВолодинНикол ПашинянАрменияМоскваЕреванОДКБГосдума РФДом союзов
 
 
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