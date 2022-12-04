https://ria.ru/20221204/deputat-1836288309.html

ФРГ не должна вмешиваться в дела других стран, заявил глава партии АдГ

ФРГ не должна вмешиваться в дела других стран, заявил глава партии АдГ - РИА Новости, 04.12.2022

ФРГ не должна вмешиваться в дела других стран, заявил глава партии АдГ

ФРГ не должна вмешиваться во внутренние дела других стран, считает сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла,... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T23:03

2022-12-04T23:03

2022-12-04T23:06

в мире

тино крупалла

германия

иран

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БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. ФРГ не должна вмешиваться во внутренние дела других стран, считает сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла, комментируя вопрос о критике немецких властей в адрес Ирана."Иранский народ должен сам решать, с каким правительством он хочет жить. Германия не должна поддерживать смену режима. Правильная внешняя политика направлена на то, чтобы мы не вмешивались во внутренние дела других стран, но поддерживали хорошие отношения со всеми правительствами", - отметил Крупалла в интервью немецкой газете Welt.По мнению депутата бундестага, Германия не должна навязывать свои ценности другим силой. "Люди в других странах должны сами решать, как они хотят жить. Это то, что я называю уважением", - пояснил политик.Отвечая на вопрос о поставках газа из Ирана в Германию, несмотря на несогласие немецких властей с политикой иранского правительства в отношении своего населения, Крупалла отметил, что представители АдГ представляют внешнюю политику, ориентированную на интересы во благо собственной страны."Если мы хотим компенсировать недостаток российского газа, нам нужны все поставщики. Чтобы быть максимально независимыми, нам также придется покупать газ у Ирана. Германия должна вести переговоры с Ираном о таких поставках", - добавил Крупалла.

https://ria.ru/20221001/plan-1820892457.html

https://ria.ru/20220630/germaniya-1799163710.html

германия

иран

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в мире, тино крупалла, германия, иран