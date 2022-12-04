https://ria.ru/20221204/shos-1836288150.html
Тегеран поддерживает намерение Минска вступить в ШОС
Тегеран поддерживает намерение Минска вступить в ШОС - РИА Новости, 04.12.2022
Тегеран поддерживает намерение Минска вступить в ШОС
Иран поддерживает намерение Белоруссии стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил посол Ирана в Минске Саид Яри. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T23:02
2022-12-04T23:02
2022-12-04T23:02
в мире
цены на нефть
иран
белоруссия
минск
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_fbb37017641a756ac18f3f07310eb1c8.jpg
МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Иран поддерживает намерение Белоруссии стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил посол Ирана в Минске Саид Яри.Посол подчеркнул необходимость для Минска и Тегерана поддерживать друг друга на международной арене и бороться против санкций и иных дискриминационных шагов Запада. Он напомнил, что Иран уже более 40 лет находится под санкциями, и, конечно, это серьезное испытание для иранского народа. "Но именно в этот период мы стали намного сильнее, мы смогли добиться отличных результатов в ядерной энергетике, нанотехнологиях, изучении стволовых клеток и даже космоса", - отметил Саид Яри.Дипломат выразил убеждение, что отношения между Белоруссией и Ираном сегодня находятся на пике развития.
https://ria.ru/20221204/importozameschenie-1836287237.html
иран
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_6636aa46b3c0e75628bc49f82a5034d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, иран, белоруссия, минск, шос
В мире, Цены на нефть, Иран, Белоруссия, Минск, ШОС
Тегеран поддерживает намерение Минска вступить в ШОС
Посол Ирана Яри сообщил, что Тегеран поддерживает намерение Минска вступить в ШОС
МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Иран поддерживает намерение Белоруссии стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил посол Ирана в Минске Саид Яри.
"ШОС – очень важный игрок и в экономике, и в политике, и в сфере безопасности в нашем регионе. Такие страны как Китай
, Индия
, Россия
, Иран, Пакистан
могут противостоять коллективному Западу во всех направлениях. Мы знаем, что Беларусь начала процедуру присоединения к этой организации, и мы, конечно же, это поддерживаем. Мы дружественные страны и должны использовать эти возможности, чтобы противостоять Европе
и Америке", - сказал дипломат в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.
Посол подчеркнул необходимость для Минска и Тегерана поддерживать друг друга на международной арене и бороться против санкций и иных дискриминационных шагов Запада. Он напомнил, что Иран уже более 40 лет находится под санкциями, и, конечно, это серьезное испытание для иранского народа. "Но именно в этот период мы стали намного сильнее, мы смогли добиться отличных результатов в ядерной энергетике, нанотехнологиях, изучении стволовых клеток и даже космоса", - отметил Саид Яри.
Дипломат выразил убеждение, что отношения между Белоруссией и Ираном сегодня находятся на пике развития.