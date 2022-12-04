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Тегеран поддерживает намерение Минска вступить в ШОС - РИА Новости, 04.12.2022
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Тегеран поддерживает намерение Минска вступить в ШОС
Тегеран поддерживает намерение Минска вступить в ШОС - РИА Новости, 04.12.2022
Тегеран поддерживает намерение Минска вступить в ШОС
Иран поддерживает намерение Белоруссии стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил посол Ирана в Минске Саид Яри. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T23:02
2022-12-04T23:02
в мире
цены на нефть
иран
белоруссия
минск
шос
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МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Иран поддерживает намерение Белоруссии стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил посол Ирана в Минске Саид Яри.Посол подчеркнул необходимость для Минска и Тегерана поддерживать друг друга на международной арене и бороться против санкций и иных дискриминационных шагов Запада. Он напомнил, что Иран уже более 40 лет находится под санкциями, и, конечно, это серьезное испытание для иранского народа. "Но именно в этот период мы стали намного сильнее, мы смогли добиться отличных результатов в ядерной энергетике, нанотехнологиях, изучении стволовых клеток и даже космоса", - отметил Саид Яри.Дипломат выразил убеждение, что отношения между Белоруссией и Ираном сегодня находятся на пике развития.
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иран
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в мире, цены на нефть, иран, белоруссия, минск, шос
В мире, Цены на нефть, Иран, Белоруссия, Минск, ШОС
23:02 04.12.2022
 
Тегеран поддерживает намерение Минска вступить в ШОС

Посол Ирана Яри сообщил, что Тегеран поддерживает намерение Минска вступить в ШОС

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
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МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Иран поддерживает намерение Белоруссии стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил посол Ирана в Минске Саид Яри.
"ШОС – очень важный игрок и в экономике, и в политике, и в сфере безопасности в нашем регионе. Такие страны как Китай, Индия, Россия, Иран, Пакистан могут противостоять коллективному Западу во всех направлениях. Мы знаем, что Беларусь начала процедуру присоединения к этой организации, и мы, конечно же, это поддерживаем. Мы дружественные страны и должны использовать эти возможности, чтобы противостоять Европе и Америке", - сказал дипломат в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.
Посол подчеркнул необходимость для Минска и Тегерана поддерживать друг друга на международной арене и бороться против санкций и иных дискриминационных шагов Запада. Он напомнил, что Иран уже более 40 лет находится под санкциями, и, конечно, это серьезное испытание для иранского народа. "Но именно в этот период мы стали намного сильнее, мы смогли добиться отличных результатов в ядерной энергетике, нанотехнологиях, изучении стволовых клеток и даже космоса", - отметил Саид Яри.
Дипломат выразил убеждение, что отношения между Белоруссией и Ираном сегодня находятся на пике развития.
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