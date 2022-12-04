https://ria.ru/20221204/shos-1836288150.html

Тегеран поддерживает намерение Минска вступить в ШОС

Тегеран поддерживает намерение Минска вступить в ШОС - РИА Новости, 04.12.2022

Тегеран поддерживает намерение Минска вступить в ШОС

Иран поддерживает намерение Белоруссии стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил посол Ирана в Минске Саид Яри. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T23:02

2022-12-04T23:02

2022-12-04T23:02

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МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Иран поддерживает намерение Белоруссии стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил посол Ирана в Минске Саид Яри.Посол подчеркнул необходимость для Минска и Тегерана поддерживать друг друга на международной арене и бороться против санкций и иных дискриминационных шагов Запада. Он напомнил, что Иран уже более 40 лет находится под санкциями, и, конечно, это серьезное испытание для иранского народа. "Но именно в этот период мы стали намного сильнее, мы смогли добиться отличных результатов в ядерной энергетике, нанотехнологиях, изучении стволовых клеток и даже космоса", - отметил Саид Яри.Дипломат выразил убеждение, что отношения между Белоруссией и Ираном сегодня находятся на пике развития.

https://ria.ru/20221204/importozameschenie-1836287237.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, иран, белоруссия, минск, шос