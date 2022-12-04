Спецоперация, 4 декабря: Киев готовит фейковый обстрел емкостей аммиака
Источник: Киев планирует сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник. Для этого на территории Одесского припортового завода подорвут взрывчатка на купольных крышах хранилищ аммиака под легендой якобы их "поражения" в результате "ракетного удара" российских вооруженных сил".
Ход спецоперации
По сообщению Минобороны РФ, на Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск. В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин украинских военных.
Силы Киева предпринимали попытки прорыва по нескольким направлениям, в частности в населенных пунктах Шевченко и Павловка (ДНР), а также Куземовки (ЛНР) и Ягодное Харьковской области. В результате действий российских войск подразделение противника в районе Павловки было вытеснено на минное поле и уничтожено огнем артиллерии. В районе Шевченко ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии противник отброшен на исходные позиции, его потери за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты и три пикапа. В районе Ягодного уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, два пикапа и два автомобиля.
В районах населенных пунктов Григорова и Марково ДНР уничтожены две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Истребительной авиацией России в районе Красноармейска (ДНР) сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Средствами ПВО за сутки сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Сбиты в воздухе две американские противорадиолокационные ракеты HARM.
Подготовка провокации в Одессе
Киевский режим готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник.
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По его словам, на территории Одесского припортового завода "будут осуществлены направленные взрывы зарядов взрывчатки на купольных крышах хранилищ для аммиака в целях разрушения подвесных перекрытий, а также подрывы инфраструктуры цеха перегрузки аммиака, под легендой якобы их "поражения" в результате "ракетного удара" российских вооруженных сил".
Сообщается, что провокация спланирована и реализуется под контролем представителей спецслужб Великобритании, находящихся в Одессе. В реализации данной провокации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld, осуществляющие, по договору с администрацией морских портов Украины, функции охраны портовой инфраструктуры в Одесской области.
Обстрелы со стороны Киева
Две женщины пострадали в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК также сообщило о повреждении в результате обстрела стадиона "Донбасс-Арена". Кроме того, произошло прямое попадание в многоквартирный дом.