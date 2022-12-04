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Спецоперация, 4 декабря: Киев готовит фейковый обстрел емкостей аммиака - РИА Новости, 04.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/spetsoperatsiya-1836282611.html
Спецоперация, 4 декабря: Киев готовит фейковый обстрел емкостей аммиака
Спецоперация, 4 декабря: Киев готовит фейковый обстрел емкостей аммиака - РИА Новости, 04.12.2022
Спецоперация, 4 декабря: Киев готовит фейковый обстрел емкостей аммиака
Киевский режим готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T21:54
2022-12-04T21:54
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
киев
россия
оон
одесский припортовый завод
сцкк
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник. Для этого на территории Одесского припортового завода подорвут взрывчатка на купольных крышах хранилищ аммиака под легендой якобы их "поражения" в результате "ракетного удара" российских вооруженных сил".Ход спецоперацииПо сообщению Минобороны РФ, на Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск. В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин украинских военных.Силы Киева предпринимали попытки прорыва по нескольким направлениям, в частности в населенных пунктах Шевченко и Павловка (ДНР), а также Куземовки (ЛНР) и Ягодное Харьковской области. В результате действий российских войск подразделение противника в районе Павловки было вытеснено на минное поле и уничтожено огнем артиллерии. В районе Шевченко ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии противник отброшен на исходные позиции, его потери за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты и три пикапа. В районе Ягодного уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, два пикапа и два автомобиля.В районах населенных пунктов Григорова и Марково ДНР уничтожены две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.Истребительной авиацией России в районе Красноармейска (ДНР) сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.Средствами ПВО за сутки сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Сбиты в воздухе две американские противорадиолокационные ракеты HARM.Подготовка провокации в ОдессеКиевский режим готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник.По его словам, на территории Одесского припортового завода "будут осуществлены направленные взрывы зарядов взрывчатки на купольных крышах хранилищ для аммиака в целях разрушения подвесных перекрытий, а также подрывы инфраструктуры цеха перегрузки аммиака, под легендой якобы их "поражения" в результате "ракетного удара" российских вооруженных сил".Сообщается, что провокация спланирована и реализуется под контролем представителей спецслужб Великобритании, находящихся в Одессе. В реализации данной провокации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld, осуществляющие, по договору с администрацией морских портов Украины, функции охраны портовой инфраструктуры в Одесской области.Обстрелы со стороны КиеваДве женщины пострадали в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК также сообщило о повреждении в результате обстрела стадиона "Донбасс-Арена". Кроме того, произошло прямое попадание в многоквартирный дом.
https://ria.ru/20221204/obschestvo-1836118185.html
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донецкая народная республика
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алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, киев, россия, оон, одесский припортовый завод, сцкк, су-25
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Киев, Россия, ООН, Одесский припортовый завод, СЦКК, Су-25
21:54 04.12.2022
 
Спецоперация, 4 декабря: Киев готовит фейковый обстрел емкостей аммиака

Источник: Киев планирует сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник. Для этого на территории Одесского припортового завода подорвут взрывчатка на купольных крышах хранилищ аммиака под легендой якобы их "поражения" в результате "ракетного удара" российских вооруженных сил".

Ход спецоперации

Люди на фоне флага США на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 08:00
Современный мир забыл, что у граждан есть не только права, но и обязанности
По сообщению Минобороны РФ, на Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск. В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин украинских военных.
Силы Киева предпринимали попытки прорыва по нескольким направлениям, в частности в населенных пунктах Шевченко и Павловка (ДНР), а также Куземовки (ЛНР) и Ягодное Харьковской области. В результате действий российских войск подразделение противника в районе Павловки было вытеснено на минное поле и уничтожено огнем артиллерии. В районе Шевченко ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии противник отброшен на исходные позиции, его потери за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты и три пикапа. В районе Ягодного уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, два пикапа и два автомобиля.
В районах населенных пунктов Григорова и Марково ДНР уничтожены две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Истребительной авиацией России в районе Красноармейска (ДНР) сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Средствами ПВО за сутки сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Сбиты в воздухе две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Подготовка провокации в Одессе

Киевский режим готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 08:00
Европа продолжает искать способ украсть российские деньги
По его словам, на территории Одесского припортового завода "будут осуществлены направленные взрывы зарядов взрывчатки на купольных крышах хранилищ для аммиака в целях разрушения подвесных перекрытий, а также подрывы инфраструктуры цеха перегрузки аммиака, под легендой якобы их "поражения" в результате "ракетного удара" российских вооруженных сил".
Сообщается, что провокация спланирована и реализуется под контролем представителей спецслужб Великобритании, находящихся в Одессе. В реализации данной провокации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld, осуществляющие, по договору с администрацией морских портов Украины, функции охраны портовой инфраструктуры в Одесской области.

Обстрелы со стороны Киева

Две женщины пострадали в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК также сообщило о повреждении в результате обстрела стадиона "Донбасс-Арена". Кроме того, произошло прямое попадание в многоквартирный дом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаКиевРоссияООНОдесский припортовый заводСЦККСу-25
 
 
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