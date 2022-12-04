https://ria.ru/20221204/rassledovanie-1836289326.html

Расследования на Украине должен вести независимый орган, заявил глава АдГ

Расследования на Украине должен вести независимый орган, заявил глава АдГ - РИА Новости, 04.12.2022

Расследования на Украине должен вести независимый орган, заявил глава АдГ

Необходимо расследовать, совершали ли отдельные солдаты военные преступления на Украине, при этом расследование должен будет вести независимый орган, считает... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T23:09

2022-12-04T23:09

2022-12-04T23:09

в мире

тино крупалла

владимир зеленский

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БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Необходимо расследовать, совершали ли отдельные солдаты военные преступления на Украине, при этом расследование должен будет вести независимый орган, считает сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.В Минобороны РФ в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.На ремарку журналиста издания о наличии показаний свидетелей Крупалла отметил, что "это должно быть расследовано нейтральным органом". "Организация Объединенных Наций должна этим заняться после того, как война, как мы надеемся, вскоре закончится", - добавил Крупалла.Комментируя предложение Комиссии ЕС создать специальный суд для расследования действий России на Украине и призыв Владимира Зеленского о спецтрибунале ООН, депутат отметил, что все будет зависеть от условий мирного соглашения. "Мы должны сосредоточиться на мире и не говорить сейчас о послевоенном устройстве", - считает Крупалла.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили 10 попавших в плен российских военнослужащих. Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.

https://ria.ru/20221204/deputat-1836288309.html

https://ria.ru/20221001/plan-1820892457.html

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в мире, тино крупалла, владимир зеленский, валерий фадеев, украина, россия, буча, оон, евросоюз