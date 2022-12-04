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В СПЧ возьмут под контроль ситуацию с гибелью тюленей на Каспии - РИА Новости, 04.12.2022
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В СПЧ возьмут под контроль ситуацию с гибелью тюленей на Каспии
В СПЧ возьмут под контроль ситуацию с гибелью тюленей на Каспии - РИА Новости, 04.12.2022
В СПЧ возьмут под контроль ситуацию с гибелью тюленей на Каспии
Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ по экологическим правам возьмет на контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей на побережье... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T21:59
2022-12-04T21:59
происшествия
каспийское море
россия
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ по экологическим правам возьмет на контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей на побережье Каспийского моря и будет следить за ходом расследования, заявили в СПЧ.Ранее в управлении Росрыболовства сообщали, что на берегу Каспия в Дагестане обнаружено около 700 мертвых тюленей. Позднее региональные власти отмечали, что найдено уже 2500 туш каспийской нерпы. В минприроды региона заявили, что их гибель вызвана естественными природными факторами, численность каспийской нерпы стабильна, находится в пределах 270-300 тысяч. По словам гендиректора Каспийского природоохранного центра Заура Гапизова, животные погибли около двух недель назад, признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не найдено. По данным центра, в Каспийском море проживают около 70 тысяч особей каспийской нерпы."Комиссия СПЧ по экологическим правам возьмет ситуацию на контроль и будет следить за ходом расследования причин массовой гибели каспийских тюленей. Надеемся на более четкий результат, а не на мутные комментарии про "естественные природные факторы", - говорится в Telegram-канале Совета.Каспийская нерпа - эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. Она - уникальный представитель семейства настоящих тюленей. Каспийская нерпа достигает в длину 160 сантиметров, масса тела - до 100 килограммов. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов.
https://ria.ru/20221204/tyuleni-1836210832.html
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каспийское море
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происшествия, каспийское море, россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Происшествия, Каспийское море, Россия, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
21:59 04.12.2022
 
В СПЧ возьмут под контроль ситуацию с гибелью тюленей на Каспии

В СПЧ возьмут под контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей на каспийском побережье

© РИА Новости / В. Калиничев / Перейти в медиабанкКаспийский тюлень
Каспийский тюлень - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / В. Калиничев
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Каспийский тюлень. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ по экологическим правам возьмет на контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей на побережье Каспийского моря и будет следить за ходом расследования, заявили в СПЧ.
Ранее в управлении Росрыболовства сообщали, что на берегу Каспия в Дагестане обнаружено около 700 мертвых тюленей. Позднее региональные власти отмечали, что найдено уже 2500 туш каспийской нерпы. В минприроды региона заявили, что их гибель вызвана естественными природными факторами, численность каспийской нерпы стабильна, находится в пределах 270-300 тысяч. По словам гендиректора Каспийского природоохранного центра Заура Гапизова, животные погибли около двух недель назад, признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не найдено. По данным центра, в Каспийском море проживают около 70 тысяч особей каспийской нерпы.
Тюлень - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 12:46
В Минприроды прокомментировали массовую гибель тюленей в Дагестане
"Комиссия СПЧ по экологическим правам возьмет ситуацию на контроль и будет следить за ходом расследования причин массовой гибели каспийских тюленей. Надеемся на более четкий результат, а не на мутные комментарии про "естественные природные факторы", - говорится в Telegram-канале Совета.
Каспийская нерпа - эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. Она - уникальный представитель семейства настоящих тюленей. Каспийская нерпа достигает в длину 160 сантиметров, масса тела - до 100 килограммов. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов.
Дельфины в бассейне дельфинария - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 23:22
Власти Севастополя назвали случай с выброшенными в море дельфинами вопиющим
 
ПроисшествияКаспийское мореРоссияФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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