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Захарова ответила на слова Вайкуле о том, что она "содержала весь СССР"
Захарова ответила на слова Вайкуле о том, что она "содержала весь СССР" - РИА Новости, 04.12.2022
Захарова ответила на слова Вайкуле о том, что она "содержала весь СССР"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова певицы Лаймы Вайкуле, которая заявила, что "содержала весь СССР". РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T23:26
2022-12-04T23:26
2022-12-04T23:27
культура
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алла пугачева
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова певицы Лаймы Вайкуле, которая заявила, что "содержала весь СССР".Певица заявила в интервью телеканалу "Дождь"*, что "содержала филармонии, содержала Советский Союз", имея в виду, что получала маленькие гонорары за свои концерты и пластинки - остальной доход шел в пользу государства. Та же ситуация, считает певица, была с Аллой Пугачевой, которая "содержала всю эту Россию"."Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева - всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы", - написала Захарова в своем Telegram-канале.* СМИ, выполняющее функции иноагента
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лайма вайкуле, мария захарова, алла пугачева, россия, ссср
Культура, Лайма Вайкуле, Мария Захарова, Алла Пугачева, Россия, СССР
23:26 04.12.2022 (обновлено: 23:27 04.12.2022)
Захарова ответила на слова Вайкуле о том, что она "содержала весь СССР"
Захарова прокомментировала слова певицы Вайкуле, заявившей, что она "содержала весь СССР"
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала
слова певицы Лаймы Вайкуле, которая заявила, что "содержала весь СССР".
Певица заявила в интервью телеканалу "Дождь"*, что "содержала филармонии, содержала Советский Союз", имея в виду, что получала маленькие гонорары за свои концерты и пластинки - остальной доход шел в пользу государства. Та же ситуация, считает певица, была с Аллой Пугачевой, которая "содержала всю эту Россию".
"Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева - всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
* СМИ, выполняющее функции иноагента