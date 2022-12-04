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Захарова ответила на слова Вайкуле о том, что она "содержала весь СССР"

Захарова ответила на слова Вайкуле о том, что она "содержала весь СССР" - РИА Новости, 04.12.2022

Захарова ответила на слова Вайкуле о том, что она "содержала весь СССР"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова певицы Лаймы Вайкуле, которая заявила, что "содержала весь СССР". РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T23:26

2022-12-04T23:26

2022-12-04T23:27

культура

лайма вайкуле

мария захарова

алла пугачева

россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова певицы Лаймы Вайкуле, которая заявила, что "содержала весь СССР".Певица заявила в интервью телеканалу "Дождь"*, что "содержала филармонии, содержала Советский Союз", имея в виду, что получала маленькие гонорары за свои концерты и пластинки - остальной доход шел в пользу государства. Та же ситуация, считает певица, была с Аллой Пугачевой, которая "содержала всю эту Россию"."Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева - всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы", - написала Захарова в своем Telegram-канале.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220809/vaykule-1808309258.html

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лайма вайкуле, мария захарова, алла пугачева, россия, ссср