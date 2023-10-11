https://ria.ru/20231011/pozhar-1902144715.html

На юге Москвы загорелся торговый комплекс

На юге Москвы загорелся торговый комплекс - РИА Новости, 11.10.2023

На юге Москвы загорелся торговый комплекс

Пожар вспыхнул в торговом комплексе на Варшавском шоссе в Москве, столичная прокуратура выясняет обстоятельства, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T23:34

2023-10-11T23:34

2023-10-11T23:34

происшествия

москва

станислав шевченко

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пожар вспыхнул в торговом комплексе на Варшавском шоссе в Москве, столичная прокуратура выясняет обстоятельства, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в нежилом здании. По предварительной информации, возгорание произошло в торговом комплексе на Варшавском шоссе. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. На месте находится заместитель Чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко", - говорится в сообщении. Ход и результаты проверки по факту пожара на контроле в прокуратуре, добавили в ведомстве.

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, станислав шевченко, коммерческая недвижимость