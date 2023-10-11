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На юге Москвы загорелся торговый комплекс - РИА Новости, 11.10.2023
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23:34 11.10.2023
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На юге Москвы загорелся торговый комплекс
На юге Москвы загорелся торговый комплекс - РИА Новости, 11.10.2023
На юге Москвы загорелся торговый комплекс
Пожар вспыхнул в торговом комплексе на Варшавском шоссе в Москве, столичная прокуратура выясняет обстоятельства, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T23:34
2023-10-11T23:34
происшествия
москва
станислав шевченко
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пожар вспыхнул в торговом комплексе на Варшавском шоссе в Москве, столичная прокуратура выясняет обстоятельства, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в нежилом здании. По предварительной информации, возгорание произошло в торговом комплексе на Варшавском шоссе. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. На месте находится заместитель Чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко", - говорится в сообщении. Ход и результаты проверки по факту пожара на контроле в прокуратуре, добавили в ведомстве.
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происшествия, москва, станислав шевченко, коммерческая недвижимость
Происшествия, Москва, Станислав Шевченко, Коммерческая недвижимость
На юге Москвы загорелся торговый комплекс

Пожар вспыхнул в торговом комплексе на Варшавском шоссе в Москве

© РИА Новости / Ольга Смольская | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС во время тушения пожара
Сотрудник МЧС во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Ольга Смольская
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Сотрудник МЧС во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пожар вспыхнул в торговом комплексе на Варшавском шоссе в Москве, столичная прокуратура выясняет обстоятельства, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«
"Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в нежилом здании. По предварительной информации, возгорание произошло в торговом комплексе на Варшавском шоссе. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. На месте находится заместитель Чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко", - говорится в сообщении.
Ход и результаты проверки по факту пожара на контроле в прокуратуре, добавили в ведомстве.
 
ПроисшествияМоскваСтанислав ШевченкоКоммерческая недвижимость
 
 
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