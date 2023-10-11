Рейтинг@Mail.ru
Высланный из Болгарии священник РПЦ возглавил духовную миссию в Иерусалиме - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:59 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/naznachenie-1902141755.html
Высланный из Болгарии священник РПЦ возглавил духовную миссию в Иерусалиме
Высланный из Болгарии священник РПЦ возглавил духовную миссию в Иерусалиме - РИА Новости, 11.10.2023
Высланный из Болгарии священник РПЦ возглавил духовную миссию в Иерусалиме
Настоятель подворья Русской православной церкви в Софии архимандрит Вассиан (Змеев), выдворенный ранее болгарскими властями из страны, назначен начальником... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T22:59
2023-10-11T22:59
софия (город)
болгария
иерусалим
русская православная церковь
священный синод рпц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898365284_0:192:534:492_1920x0_80_0_0_656c22dec8efc9c7f18b8a7eb1310102.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Настоятель подворья Русской православной церкви в Софии архимандрит Вассиан (Змеев), выдворенный ранее болгарскими властями из страны, назначен начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме, сообщается в опубликованных сайтом Церкви журналах заседания ее Священного синода. "Освободить архимандрита Вассиана (Змеева) от должности представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском и настоятеля Подворья Русской Православной Церкви в Софии с выражением благодарности за понесенные труды… Начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме назначить архимандрита Вассиана (Змеева)", – говорится в документе. Представителем патриарха Московского и всея Руси при патриархе Болгарском и настоятелем подворья Русской православной церкви в Софии Синод постановил назначить клирика Венской и Австрийской епархии РПЦ, которую возглавляет митрополит Иларион (Алфеев), протоиерея Владимира Тыщука. Государственное агентство национальной безопасности Болгарии 21 сентября решило выдворить из страны трех представителей Русской православной церкви во главе с настоятелем подворья в Софии архимандритом Вассианом. Ведомство ввело против них ряд административных запретительных мер, мотивируя это якобы "гибридной стратегией Российской Федерации по оказанию целенаправленного воздействия на общественно-политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов". Было указано, что деятельность этих представителей РПЦ направлена против национальной безопасности и интересов республики. Храм был закрыт из-за физической невозможности продолжать работу после выдворения священнослужителей, а в посольстве России, где хранятся ключи от Русской церкви, уточнили, что решение о ее дальнейшей судьбе будет принято РПЦ.
https://ria.ru/20231011/ierusalim-1901969960.html
https://ria.ru/20231011/izrail-1902105032.html
софия (город)
болгария
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898365284_0:142:534:543_1920x0_80_0_0_6034da2f9f0efe030a7da23b43ef11f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
софия (город), болгария, иерусалим, русская православная церковь, священный синод рпц
София (город), Болгария, Иерусалим, Русская православная церковь, Священный Синод РПЦ
Высланный из Болгарии священник РПЦ возглавил духовную миссию в Иерусалиме

Высланный Болгарией архимандрит Вассиан стал главой духовной миссии в Иерусалиме

© Фото : Московская духовная академияАрхимандрит Вассиан (Змеев)
Архимандрит Вассиан (Змеев) - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : Московская духовная академия
Архимандрит Вассиан (Змеев). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Настоятель подворья Русской православной церкви в Софии архимандрит Вассиан (Змеев), выдворенный ранее болгарскими властями из страны, назначен начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме, сообщается в опубликованных сайтом Церкви журналах заседания ее Священного синода.
«
"Освободить архимандрита Вассиана (Змеева) от должности представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском и настоятеля Подворья Русской Православной Церкви в Софии с выражением благодарности за понесенные труды… Начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме назначить архимандрита Вассиана (Змеева)", – говорится в документе.
Храм Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Русская духовная миссия в Иерусалиме приостанавливает прием паломников
Вчера, 12:01
Представителем патриарха Московского и всея Руси при патриархе Болгарском и настоятелем подворья Русской православной церкви в Софии Синод постановил назначить клирика Венской и Австрийской епархии РПЦ, которую возглавляет митрополит Иларион (Алфеев), протоиерея Владимира Тыщука.
Государственное агентство национальной безопасности Болгарии 21 сентября решило выдворить из страны трех представителей Русской православной церкви во главе с настоятелем подворья в Софии архимандритом Вассианом. Ведомство ввело против них ряд административных запретительных мер, мотивируя это якобы "гибридной стратегией Российской Федерации по оказанию целенаправленного воздействия на общественно-политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов". Было указано, что деятельность этих представителей РПЦ направлена против национальной безопасности и интересов республики.
Храм был закрыт из-за физической невозможности продолжать работу после выдворения священнослужителей, а в посольстве России, где хранятся ключи от Русской церкви, уточнили, что решение о ее дальнейшей судьбе будет принято РПЦ.
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В РПЦ заявили о возможном оттоке христиан с Ближнего Востока
Вчера, 18:39
 
София (город)БолгарияИерусалимРусская православная церковьСвященный Синод РПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала