https://ria.ru/20231011/naznachenie-1902141755.html

Высланный из Болгарии священник РПЦ возглавил духовную миссию в Иерусалиме

Высланный из Болгарии священник РПЦ возглавил духовную миссию в Иерусалиме - РИА Новости, 11.10.2023

Высланный из Болгарии священник РПЦ возглавил духовную миссию в Иерусалиме

Настоятель подворья Русской православной церкви в Софии архимандрит Вассиан (Змеев), выдворенный ранее болгарскими властями из страны, назначен начальником... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T22:59

2023-10-11T22:59

2023-10-11T22:59

софия (город)

болгария

иерусалим

русская православная церковь

священный синод рпц

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Настоятель подворья Русской православной церкви в Софии архимандрит Вассиан (Змеев), выдворенный ранее болгарскими властями из страны, назначен начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме, сообщается в опубликованных сайтом Церкви журналах заседания ее Священного синода. "Освободить архимандрита Вассиана (Змеева) от должности представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском и настоятеля Подворья Русской Православной Церкви в Софии с выражением благодарности за понесенные труды… Начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме назначить архимандрита Вассиана (Змеева)", – говорится в документе. Представителем патриарха Московского и всея Руси при патриархе Болгарском и настоятелем подворья Русской православной церкви в Софии Синод постановил назначить клирика Венской и Австрийской епархии РПЦ, которую возглавляет митрополит Иларион (Алфеев), протоиерея Владимира Тыщука. Государственное агентство национальной безопасности Болгарии 21 сентября решило выдворить из страны трех представителей Русской православной церкви во главе с настоятелем подворья в Софии архимандритом Вассианом. Ведомство ввело против них ряд административных запретительных мер, мотивируя это якобы "гибридной стратегией Российской Федерации по оказанию целенаправленного воздействия на общественно-политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов". Было указано, что деятельность этих представителей РПЦ направлена против национальной безопасности и интересов республики. Храм был закрыт из-за физической невозможности продолжать работу после выдворения священнослужителей, а в посольстве России, где хранятся ключи от Русской церкви, уточнили, что решение о ее дальнейшей судьбе будет принято РПЦ.

https://ria.ru/20231011/ierusalim-1901969960.html

https://ria.ru/20231011/izrail-1902105032.html

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иерусалим

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

софия (город), болгария, иерусалим, русская православная церковь, священный синод рпц