Высланный из Болгарии священник РПЦ возглавил духовную миссию в Иерусалиме
Высланный Болгарией архимандрит Вассиан стал главой духовной миссии в Иерусалиме
Архимандрит Вассиан (Змеев). Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Настоятель подворья Русской православной церкви в Софии архимандрит Вассиан (Змеев), выдворенный ранее болгарскими властями из страны, назначен начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме, сообщается в опубликованных сайтом Церкви журналах заседания ее Священного синода.
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"Освободить архимандрита Вассиана (Змеева) от должности представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском и настоятеля Подворья Русской Православной Церкви в Софии с выражением благодарности за понесенные труды… Начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме назначить архимандрита Вассиана (Змеева)", – говорится в документе.
Представителем патриарха Московского и всея Руси при патриархе Болгарском и настоятелем подворья Русской православной церкви в Софии Синод постановил назначить клирика Венской и Австрийской епархии РПЦ, которую возглавляет митрополит Иларион (Алфеев), протоиерея Владимира Тыщука.
Государственное агентство национальной безопасности Болгарии 21 сентября решило выдворить из страны трех представителей Русской православной церкви во главе с настоятелем подворья в Софии архимандритом Вассианом. Ведомство ввело против них ряд административных запретительных мер, мотивируя это якобы "гибридной стратегией Российской Федерации по оказанию целенаправленного воздействия на общественно-политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов". Было указано, что деятельность этих представителей РПЦ направлена против национальной безопасности и интересов республики.
Храм был закрыт из-за физической невозможности продолжать работу после выдворения священнослужителей, а в посольстве России, где хранятся ключи от Русской церкви, уточнили, что решение о ее дальнейшей судьбе будет принято РПЦ.