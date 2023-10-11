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Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет в пятницу - РИА Новости, 11.10.2023
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23:18 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/zasedanie-1902143610.html
Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет в пятницу
Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет в пятницу - РИА Новости, 11.10.2023
Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет в пятницу
Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу намечено на пятницу на 22.00 мск, сообщили РИА Новости источники в Совбезе. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T23:18
2023-10-11T23:18
в мире
ближний восток
совет безопасности оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
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ООН, 11 окт - РИА Новости. Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу намечено на пятницу на 22.00 мск, сообщили РИА Новости источники в Совбезе. "Председатель Совбеза назначил заседание на пятницу на 15.00 (22.00 мск)", - сказал собеседник агентства. Заседание будет посвящено ситуации на Ближнем Востоке, в том числе палестинскому вопросу.
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в мире, ближний восток, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Ближний Восток, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет в пятницу

Источник: заседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет в пятницу

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке
Заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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Заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Архивное фото
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ООН, 11 окт - РИА Новости. Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу намечено на пятницу на 22.00 мск, сообщили РИА Новости источники в Совбезе.
«
"Председатель Совбеза назначил заседание на пятницу на 15.00 (22.00 мск)", - сказал собеседник агентства.
Заседание будет посвящено ситуации на Ближнем Востоке, в том числе палестинскому вопросу.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке: число жертв растет с каждым днем - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Обострение конфликта на Ближнем Востоке: число жертв растет с каждым днем
Вчера, 21:14
 
В миреБлижний ВостокСовет Безопасности ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООН
 
 
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