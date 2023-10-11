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Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет в пятницу

Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет в пятницу - РИА Новости, 11.10.2023

Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет в пятницу

Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу намечено на пятницу на 22.00 мск, сообщили РИА Новости источники в Совбезе. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T23:18

2023-10-11T23:18

2023-10-11T23:18

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ООН, 11 окт - РИА Новости. Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу намечено на пятницу на 22.00 мск, сообщили РИА Новости источники в Совбезе. "Председатель Совбеза назначил заседание на пятницу на 15.00 (22.00 мск)", - сказал собеседник агентства. Заседание будет посвящено ситуации на Ближнем Востоке, в том числе палестинскому вопросу.

https://ria.ru/20231011/konflikt-1902131337.html

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в мире, ближний восток, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон