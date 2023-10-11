ВСУ поразились "чудесам" усовершенствования беспилотников "Ланцет"
Гуменюк: ВС РФ показывают чудеса технического усовершенствования БПЛА "Ланцет"
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Военнослужащие России показывают "чудеса технического усовершенствования" беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Ланцет", заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.
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"Что касается их (российских военных – ред.) дронов "Ланцет", то действительно в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического усовершенствования. Поскольку если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 километров, то сейчас их возможности полета увеличились до 60-70 километров", - сказала Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".
В августе руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Ланцет" и "Орлан" создают проблемы и несут угрозу для ВСУ.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.