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ВСУ поразились "чудесам" усовершенствования беспилотников "Ланцет" - РИА Новости, 11.10.2023
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22:36 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/chudesa-1902139649.html
ВСУ поразились "чудесам" усовершенствования беспилотников "Ланцет"
ВСУ поразились "чудесам" усовершенствования беспилотников "Ланцет" - РИА Новости, 11.10.2023
ВСУ поразились "чудесам" усовершенствования беспилотников "Ланцет"
Военнослужащие России показывают "чудеса технического усовершенствования" беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Ланцет", заявила пресс-секретарь сил обороны РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T22:36
2023-10-11T22:36
технологии
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киев
андрей ермак
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Военнослужащие России показывают "чудеса технического усовершенствования" беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Ланцет", заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк. "Что касается их (российских военных – ред.) дронов "Ланцет", то действительно в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического усовершенствования. Поскольку если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 километров, то сейчас их возможности полета увеличились до 60-70 километров", - сказала Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо". В августе руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Ланцет" и "Орлан" создают проблемы и несут угрозу для ВСУ. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231007/giroskop-1901149241.html
https://ria.ru/20231011/bespilotniki-1901906402.html
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технологии, россия, украина, киев, андрей ермак, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
Технологии, Россия, Украина, Киев, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВСУ поразились "чудесам" усовершенствования беспилотников "Ланцет"

Гуменюк: ВС РФ показывают чудеса технического усовершенствования БПЛА "Ланцет"

© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Военнослужащие России показывают "чудеса технического усовершенствования" беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Ланцет", заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.
«
"Что касается их (российских военных – ред.) дронов "Ланцет", то действительно в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического усовершенствования. Поскольку если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 километров, то сейчас их возможности полета увеличились до 60-70 километров", - сказала Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".
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В августе руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Ланцет" и "Орлан" создают проблемы и несут угрозу для ВСУ.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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