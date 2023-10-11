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Депутат Рады обвинила украинские власти в разворовывании госбюджета - РИА Новости, 11.10.2023
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23:18 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/byudzhet-1902143858.html
Депутат Рады обвинила украинские власти в разворовывании госбюджета
Депутат Рады обвинила украинские власти в разворовывании госбюджета - РИА Новости, 11.10.2023
Депутат Рады обвинила украинские власти в разворовывании госбюджета
Украинский государственный бюджет разворовывается приближенными к власти страны людьми, заявила член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T23:18
2023-10-11T23:18
в мире
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Украинский государственный бюджет разворовывается приближенными к власти страны людьми, заявила член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, отметив, что такие действия привели к ограничению помощи со стороны Запада. Как отмечает телеканал, ранее глава Международного валютного фонда на Украине Гэвин Грей отметил, что поддержка Украины может постепенно уменьшаться, соответственно, "если война затянется, необходимо усиление внутренних доходов – как налоговых, так и таможенных". "Я ожидала такого заявления, потому что совершенно очевидно и ожидаемо, что помощь Украине будет уменьшаться по разным причинам. И потому это заявление для меня не вызывало обеспокоенности… Прямо из бюджета сегодня разворовывают средства, и к этому причастны только приближенные к власти люди. Они совершенно точно должны осознавать, что это приведет к тому, что страна будет ограничена в финансировании извне. А выжить за свой счет мы не сможем", - приводит слова Южаниной телеканал "Эспрессо". Временное правительство Словакии заявило о прекращении дальнейшей военной помощи Украине, сообщало ранее Politico со ссылкой на представителя кабмина. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231003/ssha-1900207536.html
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в мире, украина, россия, словакия, нина южанина, сергей лавров, нато, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Словакия, Нина Южанина, Сергей Лавров, НАТО, Верховная Рада Украины
Депутат Рады обвинила украинские власти в разворовывании госбюджета

Депутат Рады Южанина: украинский бюджет разворовывают приближенные к власти люди

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Украинский государственный бюджет разворовывается приближенными к власти страны людьми, заявила член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, отметив, что такие действия привели к ограничению помощи со стороны Запада.
Как отмечает телеканал, ранее глава Международного валютного фонда на Украине Гэвин Грей отметил, что поддержка Украины может постепенно уменьшаться, соответственно, "если война затянется, необходимо усиление внутренних доходов – как налоговых, так и таможенных".
Киев - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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"Я ожидала такого заявления, потому что совершенно очевидно и ожидаемо, что помощь Украине будет уменьшаться по разным причинам. И потому это заявление для меня не вызывало обеспокоенности… Прямо из бюджета сегодня разворовывают средства, и к этому причастны только приближенные к власти люди. Они совершенно точно должны осознавать, что это приведет к тому, что страна будет ограничена в финансировании извне. А выжить за свой счет мы не сможем", - приводит слова Южаниной телеканал "Эспрессо".
Временное правительство Словакии заявило о прекращении дальнейшей военной помощи Украине, сообщало ранее Politico со ссылкой на представителя кабмина.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреУкраинаРоссияСловакияНина ЮжанинаСергей ЛавровНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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