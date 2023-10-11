https://ria.ru/20231011/byudzhet-1902143858.html

Депутат Рады обвинила украинские власти в разворовывании госбюджета

Депутат Рады обвинила украинские власти в разворовывании госбюджета - РИА Новости, 11.10.2023

Депутат Рады обвинила украинские власти в разворовывании госбюджета

Украинский государственный бюджет разворовывается приближенными к власти страны людьми, заявила член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T23:18

2023-10-11T23:18

2023-10-11T23:18

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Украинский государственный бюджет разворовывается приближенными к власти страны людьми, заявила член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, отметив, что такие действия привели к ограничению помощи со стороны Запада. Как отмечает телеканал, ранее глава Международного валютного фонда на Украине Гэвин Грей отметил, что поддержка Украины может постепенно уменьшаться, соответственно, "если война затянется, необходимо усиление внутренних доходов – как налоговых, так и таможенных". "Я ожидала такого заявления, потому что совершенно очевидно и ожидаемо, что помощь Украине будет уменьшаться по разным причинам. И потому это заявление для меня не вызывало обеспокоенности… Прямо из бюджета сегодня разворовывают средства, и к этому причастны только приближенные к власти люди. Они совершенно точно должны осознавать, что это приведет к тому, что страна будет ограничена в финансировании извне. А выжить за свой счет мы не сможем", - приводит слова Южаниной телеканал "Эспрессо". Временное правительство Словакии заявило о прекращении дальнейшей военной помощи Украине, сообщало ранее Politico со ссылкой на представителя кабмина. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231003/ssha-1900207536.html

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897990032.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, словакия, нина южанина, сергей лавров, нато, верховная рада украины