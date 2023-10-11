https://ria.ru/20231011/fregat-1902142629.html

Греческая партия потребовала вернуть фрегат, отправившийся на учения НАТО

Греческая партия потребовала вернуть фрегат, отправившийся на учения НАТО - РИА Новости, 11.10.2023

Греческая партия потребовала вернуть фрегат, отправившийся на учения НАТО

Греция направила фрегат "Псара" в юго-восточную часть Средиземного моря для участия в учениях НАТО, при этом Коммунистическая партия Греции (КПГ) требует... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T23:08

2023-10-11T23:08

2023-10-11T23:08

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греция

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биньямин нетаньяху

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АФИН, 11 окт — РИА Новости. Греция направила фрегат "Псара" в юго-восточную часть Средиземного моря для участия в учениях НАТО, при этом Коммунистическая партия Греции (КПГ) требует вернуть его из-за опасения вовлечения страны в разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке. "Во вторник, 10 октября, на первоначальный период примерно в 30 дней фрегат "Псара" ВМС Греции присоединился к постоянной морской группе НАТО Two-SNMG 2 в соответствии с планом", - сообщила газета "Катимерини" со ссылкой на сообщение генерального штаба национальной обороны. "(Фрегат) планирует в ближайшее время принять участие в учениях в обширном регионе Восточного Средиземноморья. Морская группа союзников пока не получала запроса на сопровождение американского авианосца "Джеральд Форд", вошедшего в воды Восточного Средиземноморья", - сообщает газета. В восточной части Средиземного моря находится авианосец "Джеральд Форд" вместе с ракетным крейсером и несколькими эсминцами, чтобы, как поясняют в Белом доме, удержать радикальные силы региона от вмешательства в конфликт в секторе Газа. Компартия Греции назвала очень "опасным событием" отправку "Псары" с экипажем и командой охраны общей численностью более 200 человек в юго-восточную часть Средиземного моря, в то время когда конфликт на Ближнем Востоке чреват дальнейшей эскалацией и всеобщим военным вмешательством. "Спустя несколько дней после того, как правительство праздновало спуск на воду первого фрегата "Белхара", еще раз доказано, для каких целей на самом деле предназначена такая техника, за которую греческий народ платит золотом якобы для "защиты страны", - заявила КПГ. Греческие коммунисты требуют немедленно вернуть фрегат и никоим образом не участвовать в палестино-израильском конфликте. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.

https://ria.ru/20231006/nato-1900879472.html

https://ria.ru/20231006/nato-1900879472.html

израиль

греция

средиземное море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, греция, средиземное море, джеральд форд, биньямин нетаньяху, хамас, нато