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Греческая партия потребовала вернуть фрегат, отправившийся на учения НАТО - РИА Новости, 11.10.2023
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23:08 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/fregat-1902142629.html
Греческая партия потребовала вернуть фрегат, отправившийся на учения НАТО
Греческая партия потребовала вернуть фрегат, отправившийся на учения НАТО - РИА Новости, 11.10.2023
Греческая партия потребовала вернуть фрегат, отправившийся на учения НАТО
Греция направила фрегат "Псара" в юго-восточную часть Средиземного моря для участия в учениях НАТО, при этом Коммунистическая партия Греции (КПГ) требует... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T23:08
2023-10-11T23:08
в мире
израиль
греция
средиземное море
джеральд форд
биньямин нетаньяху
хамас
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АФИН, 11 окт — РИА Новости. Греция направила фрегат "Псара" в юго-восточную часть Средиземного моря для участия в учениях НАТО, при этом Коммунистическая партия Греции (КПГ) требует вернуть его из-за опасения вовлечения страны в разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке. "Во вторник, 10 октября, на первоначальный период примерно в 30 дней фрегат "Псара" ВМС Греции присоединился к постоянной морской группе НАТО Two-SNMG 2 в соответствии с планом", - сообщила газета "Катимерини" со ссылкой на сообщение генерального штаба национальной обороны. "(Фрегат) планирует в ближайшее время принять участие в учениях в обширном регионе Восточного Средиземноморья. Морская группа союзников пока не получала запроса на сопровождение американского авианосца "Джеральд Форд", вошедшего в воды Восточного Средиземноморья", - сообщает газета. В восточной части Средиземного моря находится авианосец "Джеральд Форд" вместе с ракетным крейсером и несколькими эсминцами, чтобы, как поясняют в Белом доме, удержать радикальные силы региона от вмешательства в конфликт в секторе Газа. Компартия Греции назвала очень "опасным событием" отправку "Псары" с экипажем и командой охраны общей численностью более 200 человек в юго-восточную часть Средиземного моря, в то время когда конфликт на Ближнем Востоке чреват дальнейшей эскалацией и всеобщим военным вмешательством. "Спустя несколько дней после того, как правительство праздновало спуск на воду первого фрегата "Белхара", еще раз доказано, для каких целей на самом деле предназначена такая техника, за которую греческий народ платит золотом якобы для "защиты страны", - заявила КПГ. Греческие коммунисты требуют немедленно вернуть фрегат и никоим образом не участвовать в палестино-израильском конфликте. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
https://ria.ru/20231006/nato-1900879472.html
https://ria.ru/20231006/nato-1900879472.html
израиль
греция
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в мире, израиль, греция, средиземное море, джеральд форд, биньямин нетаньяху, хамас, нато
В мире, Израиль, Греция, Средиземное море, Джеральд Форд, Биньямин Нетаньяху, Хамас, НАТО
Греческая партия потребовала вернуть фрегат, отправившийся на учения НАТО

Греция направила фрегат Псара на учения НАТО, местная партия требует его вернуть

© Фото : U.S. NavyКорабли НАТО во время учений
Корабли НАТО во время учений - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : U.S. Navy
Корабли НАТО во время учений. Архивное фото
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АФИН, 11 окт — РИА Новости. Греция направила фрегат "Псара" в юго-восточную часть Средиземного моря для участия в учениях НАТО, при этом Коммунистическая партия Греции (КПГ) требует вернуть его из-за опасения вовлечения страны в разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке.
«
"Во вторник, 10 октября, на первоначальный период примерно в 30 дней фрегат "Псара" ВМС Греции присоединился к постоянной морской группе НАТО Two-SNMG 2 в соответствии с планом", - сообщила газета "Катимерини" со ссылкой на сообщение генерального штаба национальной обороны.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
НАТО на учениях в 2024 году отработает оборону восточного фланга
6 октября, 11:13
«
"(Фрегат) планирует в ближайшее время принять участие в учениях в обширном регионе Восточного Средиземноморья. Морская группа союзников пока не получала запроса на сопровождение американского авианосца "Джеральд Форд", вошедшего в воды Восточного Средиземноморья", - сообщает газета.
В восточной части Средиземного моря находится авианосец "Джеральд Форд" вместе с ракетным крейсером и несколькими эсминцами, чтобы, как поясняют в Белом доме, удержать радикальные силы региона от вмешательства в конфликт в секторе Газа.
Компартия Греции назвала очень "опасным событием" отправку "Псары" с экипажем и командой охраны общей численностью более 200 человек в юго-восточную часть Средиземного моря, в то время когда конфликт на Ближнем Востоке чреват дальнейшей эскалацией и всеобщим военным вмешательством.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
НАТО на учениях в 2024 году отработает оборону восточного фланга
6 октября, 11:13
«
"Спустя несколько дней после того, как правительство праздновало спуск на воду первого фрегата "Белхара", еще раз доказано, для каких целей на самом деле предназначена такая техника, за которую греческий народ платит золотом якобы для "защиты страны", - заявила КПГ.
Греческие коммунисты требуют немедленно вернуть фрегат и никоим образом не участвовать в палестино-израильском конфликте.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
 
В миреИзраильГрецияСредиземное мореДжеральд ФордБиньямин НетаньяхуХамасНАТО
 
 
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