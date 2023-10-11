https://ria.ru/20231011/post-1902141960.html

Актриса из США удалила пост с детьми из Газы, перепутав их с израильскими

Актриса из США удалила пост с детьми из Газы, перепутав их с израильскими - РИА Новости, 11.10.2023

Актриса из США удалила пост с детьми из Газы, перепутав их с израильскими

Американская актриса Джейми Ли Кертис удалила пост в поддержку детей — жертв военного конфликта на Ближнем Востоке со своей страницы в соцсети, когда... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T23:00

2023-10-11T23:00

2023-10-11T23:20

в мире

израиль

ближний восток

хамас

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Американская актриса Джейми Ли Кертис удалила пост в поддержку детей — жертв военного конфликта на Ближнем Востоке со своей страницы в соцсети, когда выяснилось, что на опубликованной фотографии были дети из сектора Газа, а не из Израиля. Об этом пишет Huffington Post.В своем посте актриса использовала фотографию палестинских детей, спасающихся от авиаударов, чтобы продемонстрировать свою поддержку в отношении Израиля на фоне вспыхнувшей в регионе несколько дней назад войны."Кертис, похоже, не обратила внимания на детали снимка, который был сделан в палестинской школе на севере сектора Газа", — говорится в статье.Позднее она удалила пост после критики со стороны подписчиков, которые указали ей на ошибку.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.

https://ria.ru/20231010/bayden-1901869486.html

израиль

ближний восток

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в мире, израиль, ближний восток, хамас