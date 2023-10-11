https://ria.ru/20231011/poezd-1902140328.html
В Индии сверхскорый поезд сошел с рельсов, есть погибшие
В Индии сверхскорый поезд сошел с рельсов, есть погибшие - РИА Новости, 11.10.2023
В Индии сверхскорый поезд сошел с рельсов, есть погибшие
Сверхскорый поезд сошел с рельсов на востоке Индии, погибло не менее четырех человек, сообщает газета Times of India. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T22:43
2023-10-11T22:43
2023-10-11T22:43
в мире
индия
бихар
ассам
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сверхскорый поезд сошел с рельсов на востоке Индии, погибло не менее четырех человек, сообщает газета Times of India. Как сообщается, крушение произошло в округе Буксар штата Бихар. Газета Hindustan Times сообщает о 100 пострадавших. По данным издания, с рельсов сошло не менее 12 вагонов экспресса "Север-Восток", курсирующего между столичным регионом и штатом Ассам. Причина крушения выясняется. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.
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в мире, индия, бихар, ассам
В мире, Индия, Бихар, Ассам
В Индии сверхскорый поезд сошел с рельсов, есть погибшие
В Индии скорый поезд сошел с рельсов, 4 человека погибли и около 100 пострадали