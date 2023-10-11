https://ria.ru/20231011/pomosch-1902142982.html

Белый дом заявил, что США не будут помогать Украине бесконечно

Белый дом заявил, что США не будут помогать Украине бесконечно - РИА Новости, 11.10.2023

Белый дом заявил, что США не будут помогать Украине бесконечно

США не будут оказывать военную помощь Украине бесконечно, заявил во время брифинга координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T23:11

2023-10-11T23:11

2023-10-11T23:11

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. США не будут оказывать военную помощь Украине бесконечно, заявил во время брифинга координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Сегодня мы объявили о выделении 200 миллионов, и мы продолжим помогать, сколько сможем, но помощь не будет бесконечной", — сказал он.Как уточнил Кирби, в краткосрочной перспективе у Соединенных Штатов есть возможность поддержать и Украину, и Израиль. При этом он отказался сказать конкретно, что значит "в краткосрочной перспективе". Многое зависит от того, насколько интенсивно ЦАХАЛ будет тратить боеприпасы и в каком объеме военно-промышленный комплекс Израиля сможет обеспечить свою армию снарядами, заявил чиновник.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. На фоне обострения ближневосточного конфликта на Украине возникли опасения того, что военная помощь ВСУ со стороны США может прекратиться. Как ранее заявил президент Владимир Зеленский, Киев боится возможной нехватки финансовых средств и оружия в условиях войны в Израиле.

https://ria.ru/20231011/ukraina-1902128127.html

https://ria.ru/20231009/ukraina-1901529165.html

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политика, украина, израиль, сша, джон кирби, владимир зеленский, хамас, вооруженные силы украины