https://ria.ru/20211026/boeviki-1756403410.html

В Ираке погибли не менее шести человек при нападении ИГ*, сообщил источник

В Ираке погибли не менее шести человек при нападении ИГ*, сообщил источник - РИА Новости, 26.10.2021

В Ираке погибли не менее шести человек при нападении ИГ*, сообщил источник

По меньшей мере шесть человек погибли, 10 получили ранения в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на деревню в... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T23:09

2021-10-26T23:09

2021-10-26T23:09

в мире

ирак

дияла (мухафаза)

исламское государство

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149843/15/1498431580_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a1212710aa74a5eaade222ce5e67b748.jpg

БАГДАД, 26 окт - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, 10 получили ранения в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на деревню в провинции Дияла на востоке Ирака, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности."По предварительным данным, в результате нападения группировки ИГ* на деревню Рашад в районе Микдадия на северо-востоке Диялы погибли шесть человек и 10 получили ранения", - заявил источник.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20211026/borba-1756377587.html

ирак

дияла (мухафаза)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ирак, дияла (мухафаза), исламское государство, россия