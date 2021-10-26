https://ria.ru/20211026/boeviki-1756403410.html
В Ираке погибли не менее шести человек при нападении ИГ*, сообщил источник
В Ираке погибли не менее шести человек при нападении ИГ*, сообщил источник - РИА Новости, 26.10.2021
В Ираке погибли не менее шести человек при нападении ИГ*, сообщил источник
По меньшей мере шесть человек погибли, 10 получили ранения в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на деревню в... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T23:09
2021-10-26T23:09
2021-10-26T23:09
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БАГДАД, 26 окт - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, 10 получили ранения в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на деревню в провинции Дияла на востоке Ирака, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности."По предварительным данным, в результате нападения группировки ИГ* на деревню Рашад в районе Микдадия на северо-востоке Диялы погибли шесть человек и 10 получили ранения", - заявил источник.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20211026/borba-1756377587.html
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в мире, ирак, дияла (мухафаза), исламское государство, россия
В Ираке погибли не менее шести человек при нападении ИГ*, сообщил источник
Источник: в иракской провинции Дияла погибли не менее шести человек при нападении ИГ*