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В Ираке погибли не менее шести человек при нападении ИГ*, сообщил источник
В Ираке погибли не менее шести человек при нападении ИГ*, сообщил источник - РИА Новости, 26.10.2021
В Ираке погибли не менее шести человек при нападении ИГ*, сообщил источник
По меньшей мере шесть человек погибли, 10 получили ранения в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на деревню в... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T23:09
2021-10-26T23:09
в мире
ирак
дияла (мухафаза)
исламское государство
россия
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БАГДАД, 26 окт - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, 10 получили ранения в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на деревню в провинции Дияла на востоке Ирака, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности."По предварительным данным, в результате нападения группировки ИГ* на деревню Рашад в районе Микдадия на северо-востоке Диялы погибли шесть человек и 10 получили ранения", - заявил источник.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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ирак
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в мире, ирак, дияла (мухафаза), исламское государство, россия
23:09 26.10.2021
 
В Ираке погибли не менее шести человек при нападении ИГ*, сообщил источник

Источник: в иракской провинции Дияла погибли не менее шести человек при нападении ИГ*

© Sputnik / Сара НуреддинРуины города в Ираке
Руины города в Ираке - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Сара Нуреддин
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БАГДАД, 26 окт - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, 10 получили ранения в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на деревню в провинции Дияла на востоке Ирака, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.
"По предварительным данным, в результате нападения группировки ИГ* на деревню Рашад в районе Микдадия на северо-востоке Диялы погибли шесть человек и 10 получили ранения", - заявил источник.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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В миреИракДияла (мухафаза)Исламское государствоРоссия
 
 
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