https://ria.ru/20211026/sertifikatsiya-1756400451.html

"Нафтогаз" раскритиковал сертификацию "Северного потока — 2" Германией

"Нафтогаз" раскритиковал сертификацию "Северного потока — 2" Германией - РИА Новости, 26.10.2021

"Нафтогаз" раскритиковал сертификацию "Северного потока — 2" Германией

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что министерство экономики и энергетики Германии не обсуждало сертификацию "Северного потока — 2" с Украиной, РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T22:25

2021-10-26T22:25

2021-10-26T22:31

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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что министерство экономики и энергетики Германии не обсуждало сертификацию "Северного потока — 2" с Украиной, что "очень печально".Ранее во вторник министерство экономики ФРГ завершило анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока — 2" и сегодня представило его в Федеральное сетевое агентство страны, процедура сертификации будет продолжена."Министерство экономики и энергетики Германии предоставило германскому регулятору официальное заключение, что сертификация оператора "Северного потока — 2" не угрожает безопасности поставок газа в Германию и другие страны Европейского союза. При этом министерство отмечает перечень стран, с которыми были проведены соответствующие консультации. Среди этих стран нет Украины. Это очень печально", - написал Витренко на своей странице в Facebook.Он отметил, что Украина является одним из основных транзитеров газа в Евросоюз. "Мы можем рассказать, как сертификация оператора "Северный поток — 2", при текущих условиях, то есть без реального обособления собственности от "Газпрома", без реального доступа третьих сторон к экспортным газопроводам из России в ЕС, несет критическую угрозу безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС. Мы научились этому на собственном горьком опыте. … Сейчас "Газпром" это показывает уже по всей Европе, искусственно ограничивая поставки", - написал Витренко.По его словам, когда заработает "Северный поток — 2", президент РФ Владимир Путин сможет прекратить физический транзит через Украину. "Затем Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок газа через "Северный поток — 2". В отличие от украинской газотранспортной системы у "Северного потока — 2" нет резервных мощностей и нет хранилищ", - добавил он."Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока — 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. При этом в Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.Президент РФ Владимир Путин 13 октября заявил, что РФ увеличила, а не сокращала поставки газа в Европу, тогда как другие поставщики снизили их на 14 миллиардов кубометров, из них половина приходится на США. В октябре "Газпром" отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок.

https://ria.ru/20211026/ukraina-1756395276.html

https://ria.ru/20211026/sertifikatsiya-1756383264.html

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экономика, сша, москва, владимир путин, национальный антитеррористический комитет рф, газпром, юрий витренко, россия