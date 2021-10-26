23:19 26.10.2021 (обновлено: 23:54 26.10.2021)
Таня Меженцева представит Россию на "Детском Евровидении-2021"
Одиннадцатилетняя Таня Меженцева представит Россию на конкурсе "Детское Евровидение-2021"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФестиваль "ЖАРА KIDS FEST" Певица Таня Меженцева
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Одиннадцатилетняя Таня Меженцева представит Россию на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2021"; финал национального отборочного тура прошел в Москве во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Академии Игоря Крутого.
Академия Игоря Крутого в течение нескольких лет является эксклюзивным организатором Российского Национального отборочного тура конкурса и занимается подготовкой конкурсантов от России к международному финалу.
Таня не в первый раз будет представлять Россию на "Детском Евровидении". В 2019 году она выходила на сцену польского города Гливице с песней A Time for Us в дуэте с Денберелом Ооржаком. В этот раз юная певица подготовила на конкурс сольную песню Mon Аmi, сообщили в Академии Игоря Крутого.
"В этом году я решила попробовать свои силы с сольной песней, и у меня получилось! Я очень рада, что буду представлять Россию на конкурсе в Париже. Хочу отметить, что у меня были сильные соперники. У всех участников были хорошие песни и красивые номера. Хотела поблагодарить всех, кто голосовал за меня и мою песню Mon Ami в финале! А также свою семью, которая меня всегда поддерживает", - сказала Таня.
В этом году в Национальный финал конкурса прошли 12 участников. Победителя определило интернет-голосование и голосование профессионального жюри, в которое вошли деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий.
Председателем жюри стала российская певица Манижа, представившая Россию на "Евровидении-2021". В жюри вошли певица Юлия Савичева, выступавшая на "Евровидении" от России в 2004 году, а также Екатерина Орлова, начальник отдела международных проектов дирекции международных отношений ВГТРК и председатель оргкомитета детского песенного конкурса "Евровидение". По условиям конкурса в роли жюри себя также попробовали два юных артиста - Екатерина Манешина и Валерий Кузаков, рассказали организаторы.
21 октября, 22:56КультураБелоруссия не примет участие в "Евровидении — 2022"
По традиции съемка Национального финала началась с выступления участника прошлого года - София Феськова исполнила песню "Мой новый день", с которой она представляла Россию на "Детском Евровидении-2020". Один из членов жюри - Валерий Кузаков - исполнил композицию "Дети Земли". Вели концерт и церемонию награждения Липа Тетерич и Тим Сорокин, а также юные ведущие Милана Хаметова и Камиль Абдуллаев.
Перед Национальным финалом юные артисты усиленно готовились к конкурсу, репетировали, а также записали профайлы - так называемые видеовизитки, в которых рассказали о себе и своих увлечениях. В этом году их проводили в детском парке игрового обучения "Кидзания". Дети не просто записали свои визитки, но и узнали много нового о работе стюардесс, пилотов, телевизионных репортеров, полицейских, врачей, пожарных и даже пиццайоло. Каждый из участников выбирал профессию по душе, примерял униформу и погружался в будни своего персонажа.
В финале конкурса, который будет проходить в этом году в Париже, примут участие молодые артисты из 19 стран: России, Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Испании, Украины и Польши.
Из-за ограничений, связанных с COVID-19, в этом году детский международный песенный конкурс пройдет на месяц позже - 19 декабря - в концертном зале La Seine Musicale в западном пригороде Парижа. Организаторы приняли решение проводить "Детское Евровидение" в офлайн-формате, однако все будет зависеть от эпидемической обстановки в Европе.
В "Детском Евровидении" участвуют дети от девяти до 14 лет. Это музыкальный конкурс, где профессиональное и зрительское жюри прежде всего оценивают саму песню, с которой выступает участник. Исполнитель должен быть композитором и автором текста песни или принимать участие в написании музыки и слов.
9 октября, 08:00ШоубизКарта Евровидения: где проходил конкурс до Турина