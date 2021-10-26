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Из астраханской психбольницы сбежал осужденный за бандитизм

Из астраханской психбольницы сбежал осужденный за бандитизм - РИА Новости, 26.10.2021

Из астраханской психбольницы сбежал осужденный за бандитизм

Полиция разыскивает осужденного Магомеда Алханова, сбежавшего из психиатрической больницы в Астрахани, сообщает УМВД России по Астраханской области. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T22:13

2021-10-26T22:13

2021-10-26T22:13

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт - РИА Новости. Полиция разыскивает осужденного Магомеда Алханова, сбежавшего из психиатрической больницы в Астрахани, сообщает УМВД России по Астраханской области."Разыскивается совершивший 26 октября 2021 года побег из под стражи из отделения психиатрической больницы по улице Началовское шоссе, 15 осужденный по статье 209 УК РФ ("Бандитизм") Алханов Магомед Хасанович 1982 года рождения", - говорится в сообщении.Полиция во взаимодействии с другими правоохранительными структурами ведет розыск преступника. Он был одет в спортивный костюм и кроссовки черного цвета. Его приметы: худощавого телосложения, седая борода.

https://ria.ru/20211006/ulyanovsk-1753431884.html

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происшествия, астраханская область, астрахань, россия