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Из астраханской психбольницы сбежал осужденный за бандитизм
Из астраханской психбольницы сбежал осужденный за бандитизм - РИА Новости, 26.10.2021
Из астраханской психбольницы сбежал осужденный за бандитизм
Полиция разыскивает осужденного Магомеда Алханова, сбежавшего из психиатрической больницы в Астрахани, сообщает УМВД России по Астраханской области. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T22:13
2021-10-26T22:13
2021-10-26T22:13
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт - РИА Новости. Полиция разыскивает осужденного Магомеда Алханова, сбежавшего из психиатрической больницы в Астрахани, сообщает УМВД России по Астраханской области."Разыскивается совершивший 26 октября 2021 года побег из под стражи из отделения психиатрической больницы по улице Началовское шоссе, 15 осужденный по статье 209 УК РФ ("Бандитизм") Алханов Магомед Хасанович 1982 года рождения", - говорится в сообщении.Полиция во взаимодействии с другими правоохранительными структурами ведет розыск преступника. Он был одет в спортивный костюм и кроссовки черного цвета. Его приметы: худощавого телосложения, седая борода.
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происшествия, астраханская область, астрахань, россия
Из астраханской психбольницы сбежал осужденный за бандитизм
Полиция разыскивает осужденного за бандитизм, сбежавшего из психбольницы в Астрахани