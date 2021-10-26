https://ria.ru/20211026/otlichie-1756399332.html
Названо главное отличие коронавируса от гриппа
Доктор Комаровский назвал основное отличие COVID-19 от гриппа - РИА Новости, 26.10.2021
Названо главное отличие коронавируса от гриппа
У гриппа нет ни одного симптома, который бы не проявлялся при коронавирусе, поэтому без соответствующих исследований отличить две инфекции невозможно, заявил в... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T22:12
2021-10-26T22:12
2021-10-26T22:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
евгений комаровский
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. У гриппа нет ни одного симптома, который бы не проявлялся при коронавирусе, поэтому без соответствующих исследований отличить две инфекции невозможно, заявил в эфире канала "Украина" врач и телеведущий Евгений Комаровский.Медик привел в пример распространенные симптомы коронавируса — потерю обоняния и вкуса. По словам врача, они могут проявляться и при гриппе. Также он обратил внимание на то, что на начальных стадиях заражения оба вируса почти не отличаются."При коронавирусе принципиально характерно то, что на второй неделе протекания болезни у вас возможно резкое ухудшение состояния", — подчеркнул Комаровский.С начала пандемии по всему миру зафиксировали около 244 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни, вызванной инфекцией, стали свыше 4,95 миллиона человек. Сложнее всего ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.
https://ria.ru/20211026/postkovid-1756306041.html
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коронавирус covid-19, евгений комаровский
22:12 26.10.2021 (обновлено: 22:24 26.10.2021)
Доктор Комаровский назвал основное отличие COVID-19 от гриппа
Доктор Комаровский заявил о невозможности отличить COVID-19 от гриппа без исследований