https://ria.ru/20211026/otlichie-1756399332.html

Названо главное отличие коронавируса от гриппа

Доктор Комаровский назвал основное отличие COVID-19 от гриппа - РИА Новости, 26.10.2021

Названо главное отличие коронавируса от гриппа

У гриппа нет ни одного симптома, который бы не проявлялся при коронавирусе, поэтому без соответствующих исследований отличить две инфекции невозможно, заявил в... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T22:12

2021-10-26T22:12

2021-10-26T22:24

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

евгений комаровский

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. У гриппа нет ни одного симптома, который бы не проявлялся при коронавирусе, поэтому без соответствующих исследований отличить две инфекции невозможно, заявил в эфире канала "Украина" врач и телеведущий Евгений Комаровский.Медик привел в пример распространенные симптомы коронавируса — потерю обоняния и вкуса. По словам врача, они могут проявляться и при гриппе. Также он обратил внимание на то, что на начальных стадиях заражения оба вируса почти не отличаются."При коронавирусе принципиально характерно то, что на второй неделе протекания болезни у вас возможно резкое ухудшение состояния", — подчеркнул Комаровский.С начала пандемии по всему миру зафиксировали около 244 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни, вызванной инфекцией, стали свыше 4,95 миллиона человек. Сложнее всего ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.

https://ria.ru/20211026/postkovid-1756306041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, евгений комаровский