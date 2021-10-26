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Подозреваемых в поджогах в Турции россиян отпустили под подписку о невыезде
Подозреваемых в поджогах в Турции россиян отпустили под подписку о невыезде - РИА Новости, 26.10.2021
Подозреваемых в поджогах в Турции россиян отпустили под подписку о невыезде
Cуд Антальи освободил под подписку о невыезде семерых россиян, арестованных по подозрению в поджоге леса, сообщили РИА Новости в российском генконсульстве. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T22:18
2021-10-26T23:21
в мире
турция
анталья (провинция)
россия
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АНКАРА, 26 окт — РИА Новости. Cуд Антальи освободил под подписку о невыезде семерых россиян, арестованных по подозрению в поджоге леса, сообщили РИА Новости в российском генконсульстве.Соответствующее ходатайство ранее подали адвокаты."Официальное уведомление о решении суда в генконсульство пока не поступило. По информации представителей защиты, россияне отпущены под подписку о невыезде до окончания судебного процесса", — сказал представитель дипмиссии.Как ранее рассказали РИА Новости в генконсульстве, инцидент произошел в субботу, когда отдыхающие совершали поход по маршруту "Ликийская тропа". По информации Anadolu, туристы развели костер в районе, где позднее началось возгорание. Огонь удалось потушить, для этого использовали самолет, три вертолета и пять машин.Россиян задержали по подозрению в поджоге леса по неосторожности, в воскресенье суд решил арестовать их на период досудебного расследования обстоятельств. Как сообщала РИА Новости их адвокат Дуйгу Мемиоглу, подозреваемым грозит от двух до семи лет тюрьмы.Сами туристы написали в соцсетях, что пытались потушить пожар, возникший не по их вине.Турецкая полиция пристально следит за соблюдением природоохранного законодательства. Минувшим летом на юге страны произошли масштабные лесные пожары, затронувшие 30 провинций. Погибли около десяти человек, пострадали сотни. Наряду с климатическими факторами власти рассматривают версию умышленного поджога, к расследованию привлекли разведку.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Нас закрывают в тюрьму" – россиян судят за поджог лесов в Турции
"Нас закрывают в тюрьму" – россиян судят за поджог лесов в Турции
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в мире, турция, анталья (провинция), россия
22:18 26.10.2021 (обновлено: 23:21 26.10.2021)
 
Подозреваемых в поджогах в Турции россиян отпустили под подписку о невыезде

Семерых россиян, подозреваемых в поджоге леса в Турции, отпустили под подписку о невыезде

© Pixabay / ezgimadranБашня Саат Кулеси, Анталья
Башня Саат Кулеси, Анталья - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Pixabay / ezgimadran
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 окт — РИА Новости. Cуд Антальи освободил под подписку о невыезде семерых россиян, арестованных по подозрению в поджоге леса, сообщили РИА Новости в российском генконсульстве.
Соответствующее ходатайство ранее подали адвокаты.
"Официальное уведомление о решении суда в генконсульство пока не поступило. По информации представителей защиты, россияне отпущены под подписку о невыезде до окончания судебного процесса", — сказал представитель дипмиссии.
Как ранее рассказали РИА Новости в генконсульстве, инцидент произошел в субботу, когда отдыхающие совершали поход по маршруту "Ликийская тропа". По информации Anadolu, туристы развели костер в районе, где позднее началось возгорание. Огонь удалось потушить, для этого использовали самолет, три вертолета и пять машин.
Россиян задержали по подозрению в поджоге леса по неосторожности, в воскресенье суд решил арестовать их на период досудебного расследования обстоятельств. Как сообщала РИА Новости их адвокат Дуйгу Мемиоглу, подозреваемым грозит от двух до семи лет тюрьмы.
Сами туристы написали в соцсетях, что пытались потушить пожар, возникший не по их вине.
Турецкая полиция пристально следит за соблюдением природоохранного законодательства. Минувшим летом на юге страны произошли масштабные лесные пожары, затронувшие 30 провинций. Погибли около десяти человек, пострадали сотни. Наряду с климатическими факторами власти рассматривают версию умышленного поджога, к расследованию привлекли разведку.
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29 июля, 20:29Инфографика
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В миреТурцияАнталья (провинция)Россия
 
 
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