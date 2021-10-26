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В Воронеже на территории промзоны произошел мощный пожар
В Воронеже на территории промзоны произошел мощный пожар - РИА Новости, 26.10.2021
В Воронеже на территории промзоны произошел мощный пожар
Площадь пожара на территории промзоны в Воронеже увеличилась с 200 до 500 квадратных метров, его тушат, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T23:29
2021-10-26T23:29
происшествия
воронеж
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кривошеино
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Площадь пожара на территории промзоны в Воронеже увеличилась с 200 до 500 квадратных метров, его тушат, сообщает МЧС РФ.Деревянные паллеты загорелись вечером во вторник в промзоне в Воронеже на улице Кривошеина на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет."Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями установлено, что происходит загорание деревянных поддонов на открытой площадке на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС.Добавляется, что существовала угроза распространения огня на два бензовоза, но благодаря действиям пожарных этого не произошло. К тушению привлечено более 70 человек и 18 единиц техники.
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происшествия, воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кривошеино
23:29 26.10.2021
 
В Воронеже на территории промзоны произошел мощный пожар

Площадь пожара на территории промзоны в Воронеже увеличилась до 500 квадратных метров

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС во время тушения пожара
Сотрудники МЧС во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Площадь пожара на территории промзоны в Воронеже увеличилась с 200 до 500 квадратных метров, его тушат, сообщает МЧС РФ.
Деревянные паллеты загорелись вечером во вторник в промзоне в Воронеже на улице Кривошеина на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет.
"Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями установлено, что происходит загорание деревянных поддонов на открытой площадке на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС.
Добавляется, что существовала угроза распространения огня на два бензовоза, но благодаря действиям пожарных этого не произошло. К тушению привлечено более 70 человек и 18 единиц техники.
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ПроисшествияВоронежМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кривошеино
 
 
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