https://ria.ru/20211026/aktrisa-1756403095.html

В отряде "ЛизаАлерт" рассказали о поисках актрисы Светланы Светличной

В отряде "ЛизаАлерт" рассказали о поисках актрисы Светланы Светличной - РИА Новости, 26.10.2021

В отряде "ЛизаАлерт" рассказали о поисках актрисы Светланы Светличной

Добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в рамках поиска актрисы Светланы Светличной прошли свыше 30 километров и выполнили более 20 задач,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T23:02

2021-10-26T23:02

2021-10-26T23:02

московская область (подмосковье)

москва

андрей малахов

здоровье - общество

светлана светличная

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в рамках поиска актрисы Светланы Светличной прошли свыше 30 километров и выполнили более 20 задач, поставленных координатором, сообщили РИА Новости в пресс-службе отряда."Заявка на поиск Светличной Светланы Афанасьевны, 81 год, проживающей в городе Москве, пропавшей 22 октября 2021 года, поступила в поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" 25 октября в 18.40", - рассказали в пресс-службе.Там также отметили, что сразу был начат сбор информации, прозвон больниц, куда могла поступить Светличная, и бюро регистрации несчастных случаев. "Велась активная работа с родными для уточнения обстоятельств пропажи, а также были распространены ориентировки на пропавшую в соцсетях для сбора возможной информации и свидетельств", - добавили в ведомстве.В ночь на 26 октября были организованы два штаба поиска. Объявлен сбор добровольцев.К 7 утра в поисковых мероприятиях, которые происходили в трех административных округах Москвы, приняли участие 42 поисковика отряда "ЛизаАлерт".В отряде отметили, что было расклеено 2150 ориентировок, круглосуточно осуществлялся прозвон медицинских учреждений и отделений полиции Москвы и Московской области.Пешими группами было пройдено свыше 30 километров и выполнено более 20 задач, поставленных координатором отряда.В понедельник источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что сын 81-летней актрисы Светличной заявил в полицию об исчезновении матери в московском районе Богородское. О поисках женщины, не называя ее имени, сообщили и в столичном главке МВД. Во вторник стало известно, что Светличная найдена живой сотрудниками полиции. Актриса появилась в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1" и заявила, что у нее случилась "маленькая неприятность", подробности которой не хочет раскрывать.

https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756395131.html

https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756386393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), москва, андрей малахов, здоровье - общество, светлана светличная