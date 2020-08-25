https://ria.ru/20200825/namek-1576308734.html

СМИ узнали, кто пользовался джипом Ефремова помимо самого артиста

Газета "Комсомольская правда" установила, кто мог пользоваться автомобилем Михаила Ефремова Grand Cherokee. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T22:06

2020-08-25T22:06

2020-08-26T00:14

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

софья кругликова

михаил ефремов

марина александрова

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Газета <u><a href="https://www.spb.kp.ru/daily/217173/4275988/">"Комсомольская правда"</a></u> установила, кто мог пользоваться автомобилем Михаила Ефремова Grand Cherokee.Адвокат артиста Эльман Пашаев неоднократно намекал, что за рулем машины в момент аварии актера не было. По его словам, ее вел "весьма известный, непростой человек", при этом его имя защитник пока не называл.Издание отмечает, что стоянку автомобиля нередко оплачивали с разных телефонных номеров, принадлежащих известным людям. При этом они могли находиться как за рулем джипа, так и на пассажирском сидении.По данным газеты, несколько раз за стоянку Grand Cherokee платили супруга актера <a href="http://ria.ru/person_sofya-kruglikova/" target="_blank" data-auto="true">Софья Кругликова</a> и его директор Татьяна Глаголева. Также машину парковал мужчина по имени Алексей — сотрудник бара, который Ефремов дважды посещал в день аварии.Кроме того, по информации КП, за автомобиль платили актриса Марина Александрова, а также коллега Ефремова по "Современнику" <a href="http://ria.ru/person_ivan-stebunov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Стебунов</a>. Пользовалась машиной и актриса Ольга Квашенникова. При этом издание подчеркивает, что все эти люди оплачивали парковку не в день аварии, а на протяжении последних нескольких лет.Смертельное ДТП с участием ЕфремоваВосьмого июня актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200824/efremov-1576247425.html

https://ria.ru/20200824/dzhigurda-1576230825.html

Игорь Земский Оставьте свои намёки. Ждём лишь обвинительного приговора Ефремову. 66

mgla Зато посмотрите, как он светится, когда выдает на горА очередную чушь. Упивается вниманием журналистов. Мерзкий тип. Они стоят друг друга - убийца и адвокат! 55

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, софья кругликова, михаил ефремов, марина александрова, происшествия