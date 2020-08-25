Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200825/namek-1576308734.html
СМИ узнали, кто пользовался джипом Ефремова помимо самого артиста
Газета "Комсомольская правда" установила, кто мог пользоваться автомобилем Михаила Ефремова Grand Cherokee. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T22:06
2020-08-26T00:14
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
софья кругликова
михаил ефремов
марина александрова
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576222369_0:193:3291:2044_1400x0_80_0_0_0a6516cb0becdc1c6159d6ed9ff08107.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Газета <u><a href="https://www.spb.kp.ru/daily/217173/4275988/">"Комсомольская правда"</a></u> установила, кто мог пользоваться автомобилем Михаила Ефремова Grand Cherokee.Адвокат артиста Эльман Пашаев неоднократно намекал, что за рулем машины в момент аварии актера не было. По его словам, ее вел "весьма известный, непростой человек", при этом его имя защитник пока не называл.Издание отмечает, что стоянку автомобиля нередко оплачивали с разных телефонных номеров, принадлежащих известным людям. При этом они могли находиться как за рулем джипа, так и на пассажирском сидении.По данным газеты, несколько раз за стоянку Grand Cherokee платили супруга актера <a href="http://ria.ru/person_sofya-kruglikova/" target="_blank" data-auto="true">Софья Кругликова</a> и его директор Татьяна Глаголева. Также машину парковал мужчина по имени Алексей — сотрудник бара, который Ефремов дважды посещал в день аварии.Кроме того, по информации КП, за автомобиль платили актриса Марина Александрова, а также коллега Ефремова по "Современнику" <a href="http://ria.ru/person_ivan-stebunov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Стебунов</a>. Пользовалась машиной и актриса Ольга Квашенникова. При этом издание подчеркивает, что все эти люди оплачивали парковку не в день аварии, а на протяжении последних нескольких лет.Смертельное ДТП с участием ЕфремоваВосьмого июня актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200824/efremov-1576247425.html
https://ria.ru/20200824/dzhigurda-1576230825.html
Оставьте свои намёки. Ждём лишь обвинительного приговора Ефремову.
66
Зато посмотрите, как он светится, когда выдает на горА очередную чушь. Упивается вниманием журналистов. Мерзкий тип. Они стоят друг друга - убийца и адвокат!
55
26
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576222369_555:0:3286:2048_1400x0_80_0_0_14d41c482cb218a967ee10a2c9f7e960.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, софья кругликова, михаил ефремов, марина александрова, происшествия

СМИ узнали, кто пользовался джипом Ефремова помимо самого артиста

22:06 25.08.2020 (обновлено: 00:14 26.08.2020)
47661
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Газета "Комсомольская правда" установила, кто мог пользоваться автомобилем Михаила Ефремова Grand Cherokee.
Адвокат артиста Эльман Пашаев неоднократно намекал, что за рулем машины в момент аварии актера не было. По его словам, ее вел "весьма известный, непростой человек", при этом его имя защитник пока не называл.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
24 августа, 15:48
"Возможно, там был я". Ефремов рассказал о неожиданной версии ДТП
Издание отмечает, что стоянку автомобиля нередко оплачивали с разных телефонных номеров, принадлежащих известным людям. При этом они могли находиться как за рулем джипа, так и на пассажирском сидении.
По данным газеты, несколько раз за стоянку Grand Cherokee платили супруга актера Софья Кругликова и его директор Татьяна Глаголева. Также машину парковал мужчина по имени Алексей — сотрудник бара, который Ефремов дважды посещал в день аварии.
Кроме того, по информации КП, за автомобиль платили актриса Марина Александрова, а также коллега Ефремова по "Современнику" Иван Стебунов. Пользовалась машиной и актриса Ольга Квашенникова. При этом издание подчеркивает, что все эти люди оплачивали парковку не в день аварии, а на протяжении последних нескольких лет.

Смертельное ДТП с участием Ефремова

Восьмого июня актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.
Актер Никита Джигурда
24 августа, 12:03
Джигурда представил "доказательство" монтажа видео с Ефремовым после ДТП
1450107129160
Обсудить 26
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваСофья КругликоваМихаил ЕфремовМарина АлександроваПроисшествия
Популярные комментарии
Оставьте свои намёки. Ждём лишь обвинительного приговора Ефремову.
25 августа, 22:21
ИЗИгорь Земский
5900105
Зато посмотрите, как он светится, когда выдает на горА очередную чушь. Упивается вниманием журналистов. Мерзкий тип. Они стоят друг друга - убийца и адвокат!
25 августа, 22:36
mgla
5300100
Рекомендуем
Митинг оппозиции в Минске
В Минске прошли задержания протестующих
Глубины
Рыбаки выловили жуткое глубоководное существо
Алексей Навальный
МИД прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский посетовал на нежелание обсуждать Крым в "нормандском формате"
Борис Корчевников
Директор Корчевникова прокомментировал сообщения об осложнениях у артиста
Скриншот видео Cam&Fam
Популярный блогер умер в 19 лет
Рука пожилого мужчины на руле автомобиля
Названы самые популярные автоподставы
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 в виде порошка
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найден фактор, влияющий на летальный исход при коронавирусе
Алексей Навальный
Кремль прокомментировал версию немецких врачей об отравлении Навального
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский поддержал гостерроризм. Как отреагирует Россия
Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве
Повторно заразившаяся коронавирусом пациентка описала страшные симптомы
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского суда города Москвы после госпитализации с заседания суда актера Михаила Ефремова
Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Арина Чижова
"Ее задушили": почему родные погибшей студентки не верят в версию ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
Лента новостейМолния