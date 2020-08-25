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https://ria.ru/20200825/evrosoyuz-1576308842.html
Зеленский признал нежелание ряда стран ЕС принять Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все государства-члены Европейского союза хотят видеть Украину в его составе. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T22:11
2020-08-25T22:20
евросоюз
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 24 авг – РИА Новости.</strong> Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank">Владимир Зеленский</a> заявил, что не все государства-члены Европейского союза хотят видеть Украину в его составе.Премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a> ранее заявил, что в Украине готовятся более 60 евроинтеграционных законопроектов.Он отметил, что для украинцев важна "стопроцентная четкая позиция <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> по Украине"."И я просил многих европейских лидеров о том, чтобы они сказали украинскому народу, как им действовать, шаг за шагом, чтобы стать членом ЕС. И когда украинцы получат этот ответ – они скажут, сколько времени это займет, смогут ли они это сделать и когда. Нужно четкое понимание, что мы все этого хотим сейчас", - сказал президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a>.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> заявил, что Европейский союз пришлет в первой половине 2020 года в Украину миссию по соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA), которое позволит украинским экспортерам промышленной продукции расширить торговлю с <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a>, маркировать ее знаком "СЕ" и свободно продавать на рынке Евросоюза без дополнительной сертификации. По оценкам экспертов, потенциально оно может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию в сфере машиностроения. В 2020 году запланирован визит в страну предварительной оценочной миссии экспертов ЕС для начала переговоров о заключении соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции.<a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
https://ria.ru/20200825/ukraina-1576257457.html
https://ria.ru/20200823/zelenskiy-1576202632.html
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украина
РИА Новости
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евросоюз, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский признал нежелание ряда стран ЕС принять Украину

22:11 25.08.2020 (обновлено: 22:20 25.08.2020)
4500
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все государства-члены Европейского союза хотят видеть Украину в его составе.
Премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее заявил, что в Украине готовятся более 60 евроинтеграционных законопроектов.

"Я думаю, что Евросоюз действительно хочет партнерства с Украиной, действительно хочет, чтобы Украина была в ЕС. Не все государства-члены ЕС хотят этого, это правда. Мне кажется, они не уверены на все 100% в Украине", - сказал Зеленский в интервью телеканалу Euronews.

Он отметил, что для украинцев важна "стопроцентная четкая позиция Европы по Украине".
"И я просил многих европейских лидеров о том, чтобы они сказали украинскому народу, как им действовать, шаг за шагом, чтобы стать членом ЕС. И когда украинцы получат этот ответ – они скажут, сколько времени это займет, смогут ли они это сделать и когда. Нужно четкое понимание, что мы все этого хотим сейчас", - сказал президент Украины.
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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский союз пришлет в первой половине 2020 года в Украину миссию по соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA), которое позволит украинским экспортерам промышленной продукции расширить торговлю с Евросоюзом, маркировать ее знаком "СЕ" и свободно продавать на рынке Евросоюза без дополнительной сертификации. По оценкам экспертов, потенциально оно может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию в сфере машиностроения. В 2020 году запланирован визит в страну предварительной оценочной миссии экспертов ЕС для начала переговоров о заключении соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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