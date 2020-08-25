https://ria.ru/20200825/evrosoyuz-1576308842.html

Зеленский признал нежелание ряда стран ЕС принять Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все государства-члены Европейского союза хотят видеть Украину в его составе. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T22:11

2020-08-25T22:11

2020-08-25T22:20

евросоюз

владимир зеленский

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 24 авг – РИА Новости.</strong> Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank">Владимир Зеленский</a> заявил, что не все государства-члены Европейского союза хотят видеть Украину в его составе.Премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a> ранее заявил, что в Украине готовятся более 60 евроинтеграционных законопроектов.Он отметил, что для украинцев важна "стопроцентная четкая позиция <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> по Украине"."И я просил многих европейских лидеров о том, чтобы они сказали украинскому народу, как им действовать, шаг за шагом, чтобы стать членом ЕС. И когда украинцы получат этот ответ – они скажут, сколько времени это займет, смогут ли они это сделать и когда. Нужно четкое понимание, что мы все этого хотим сейчас", - сказал президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a>.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> заявил, что Европейский союз пришлет в первой половине 2020 года в Украину миссию по соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA), которое позволит украинским экспортерам промышленной продукции расширить торговлю с <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a>, маркировать ее знаком "СЕ" и свободно продавать на рынке Евросоюза без дополнительной сертификации. По оценкам экспертов, потенциально оно может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию в сфере машиностроения. В 2020 году запланирован визит в страну предварительной оценочной миссии экспертов ЕС для начала переговоров о заключении соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции.<a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20200825/ukraina-1576257457.html

https://ria.ru/20200823/zelenskiy-1576202632.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, владимир зеленский, украина, в мире