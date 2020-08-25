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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/miting-1576309463.html
В Минске завершился митинг оппозиции
На площади Независимости в Минске завершилась несанкционированная акция оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T22:47
2020-08-25T22:47
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> На площади Независимости в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске </a>завершилась несанкционированная акция оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее завершился митинг сторонников президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> на Комаровском рынке.Митинг оппозиции был посвящён неофициальному Дню Независимости - в этот день в 1991 году была провозглашена независимость БССР. На призывы властей разойтись собравшиеся не реагировали, разошлись, когда стемнело.Несколько участников несанкционированного митинга были задержаны милицией, рассказала ранее РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
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минск, белоруссия, в мире

В Минске завершился митинг оппозиции

22:47 25.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 25 авг - РИА Новости. На площади Независимости в Минске завершилась несанкционированная акция оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее завершился митинг сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко на Комаровском рынке.
Митинг оппозиции был посвящён неофициальному Дню Независимости - в этот день в 1991 году была провозглашена независимость БССР. На призывы властей разойтись собравшиеся не реагировали, разошлись, когда стемнело.
Несколько участников несанкционированного митинга были задержаны милицией, рассказала ранее РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Участники митинга оппозиции возле Минского моторного завода
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
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