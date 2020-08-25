https://ria.ru/20200825/miting-1576309463.html

В Минске завершился митинг оппозиции

На площади Независимости в Минске завершилась несанкционированная акция оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T22:47

2020-08-25T22:47

2020-08-25T22:47

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> На площади Независимости в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске </a>завершилась несанкционированная акция оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее завершился митинг сторонников президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> на Комаровском рынке.Митинг оппозиции был посвящён неофициальному Дню Независимости - в этот день в 1991 году была провозглашена независимость БССР. На призывы властей разойтись собравшиеся не реагировали, разошлись, когда стемнело.Несколько участников несанкционированного митинга были задержаны милицией, рассказала ранее РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире