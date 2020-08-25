https://ria.ru/20200825/koktebel-1576309391.html
Арт-директор Rap Koktebel заявил, что русский рэп не уступает западному
Русский рэп по своему продакшену и контенту не уступает западному, заявил арт-директор фестиваля Rap Koktebel Party Михаил Костров. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T22:44
2020-08-25T22:44
2020-08-25T22:44
культура
rap koktebel
дмитрий киселев
коктебель
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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг - РИА Новости.</strong> Русский рэп по своему продакшену и контенту не уступает западному, заявил арт-директор фестиваля <a href="https://ria.ru/category_rap-koktebel" target="_blank">Rap Koktebel Party</a> Михаил Костров.Фестиваль Rap Koktebel Party стартовал во вторник на пляже в крымском поселке <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебель</a> около холма Юнге. На фестивале выступают популярные исполнители: DJ B Key, Jungle Junkiez, Lil Kate, PLC, Кравц, Гуф, Клава Кока."Достаточно неплохой по продакшену, не уступающий Западу контент, который производят русские артисты", - сказал РИА Новости Костров.По его оценкам, популярность рэп-музыки в стране остается на стабильном уровне."Все достаточно ровно. Есть аудитория, которая потребляет этот контент. Я не думаю, что в обозримой перспективе эта музыка вдруг станет непопулярной или гиперпопулярной. У неё есть свой потребитель. Это нормально. Появляются новые игроки - это тоже нормально. Приходит новая аудитория - замечательно. На месте не стоит, все развивается. С точки зрения звукозаписи, как процесса, качество увеличивается, с точки зрения текстов - это вкусы, о которых не спорят", - подчеркнул Костров.Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль рэп-культуры и музыки, он пройдет в Коктебеле во второй раз. Его инициатором выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>.
https://ria.ru/20200825/koktebel-1576308625.html
https://ria.ru/20200825/festival-1576296322.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
rap koktebel, дмитрий киселев, коктебель