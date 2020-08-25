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https://ria.ru/20200825/donbass-1576309617.html
Зеленский заявил о наличии альтернативы Минским соглашениям
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии альтернативного Минским соглашениям плана по урегулированию конфликта на Донбассе, однако на сегодняшний... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T22:54
2020-08-25T23:08
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил о наличии альтернативного Минским соглашениям плана по урегулированию конфликта на <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, однако на сегодняшний день нет такого плана, который бы устроил всех участников "нормандской четверки."Говорят, всегда есть выход. Всегда есть альтернативные решения. У нас есть альтернативный план, что можно сделать. Но не существует реально действенного плана, который поддержали бы все 4 страны "нормандской четверки". С другой стороны, есть еще время. Поэтому я хочу двигаться вперед. И если это не сработает – тогда мы будем думать о других вариантах", - заявил Зеленский в <a href="https://ru.euronews.com/2020/08/25/ru-volodymyr-zelensky-interview-euronews-crimea-donbass" target="_blank" rel="nofollow noopener">интервью </a>телеканалу Euronews. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200723/1574827125.html
Никакого диалога по альтернативам не будет без выполнения договоренности
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украина
РИА Новости
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минские соглашения, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский заявил о наличии альтернативы Минским соглашениям

22:54 25.08.2020 (обновлено: 23:08 25.08.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии альтернативного Минским соглашениям плана по урегулированию конфликта на Донбассе, однако на сегодняшний день нет такого плана, который бы устроил всех участников "нормандской четверки.
"Говорят, всегда есть выход. Всегда есть альтернативные решения. У нас есть альтернативный план, что можно сделать. Но не существует реально действенного плана, который поддержали бы все 4 страны "нормандской четверки". С другой стороны, есть еще время. Поэтому я хочу двигаться вперед. И если это не сработает – тогда мы будем думать о других вариантах", - заявил Зеленский в интервью телеканалу Euronews.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Обсудить 5
Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Никакого диалога по альтернативам не будет без выполнения договоренности
25 августа, 23:02
Ярослав Погодин
1000202
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