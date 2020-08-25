https://ria.ru/20200825/donbass-1576309617.html

Зеленский заявил о наличии альтернативы Минским соглашениям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии альтернативного Минским соглашениям плана по урегулированию конфликта на Донбассе, однако на сегодняшний... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T22:54

2020-08-25T22:54

2020-08-25T23:08

минские соглашения

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720271_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0b69abeb629639af7dc8d0d76bce2435.jpg

<strong>КИЕВ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил о наличии альтернативного Минским соглашениям плана по урегулированию конфликта на <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, однако на сегодняшний день нет такого плана, который бы устроил всех участников "нормандской четверки."Говорят, всегда есть выход. Всегда есть альтернативные решения. У нас есть альтернативный план, что можно сделать. Но не существует реально действенного плана, который поддержали бы все 4 страны "нормандской четверки". С другой стороны, есть еще время. Поэтому я хочу двигаться вперед. И если это не сработает – тогда мы будем думать о других вариантах", - заявил Зеленский в <a href="https://ru.euronews.com/2020/08/25/ru-volodymyr-zelensky-interview-euronews-crimea-donbass" target="_blank" rel="nofollow noopener">интервью </a>телеканалу Euronews. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200723/1574827125.html

Ярослав Погодин Никакого диалога по альтернативам не будет без выполнения договоренности 14

5

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минские соглашения, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, украина, в мире