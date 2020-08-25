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Рыбаки выловили жуткое глубоководное существо
Канадских рыбаков напугало случайно попавшее к ним в сети загадочное существо, сообщил телеканал CBC. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T22:51
2020-08-25T22:52
канада
наука
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Канадских рыбаков напугало случайно попавшее к ним в сети загадочное существо, сообщил телеканал <a href="https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/nl-garry-goodyear-weird-fish-1.5695082" target="_blank" rel="nofollow noopener">CBC</a>.Как рассказал один из очевидцев, неизвестная рыба была внушительных размеров и напоминала утконоса. Также ее плавники напоминали крылья, а огромный нос, по его словам, был сделан "будто из резины".Мужчина принес находку на местный рыбный завод, где также не смог получить ответ, что именно это за существо. Тогда он обратился к пользователям соцсетей, опубликовав снимки находки.Как выяснилось, ему попалась носатая химера. Эти рыбы обитают на глубине более 200 метров и встречаются крайне редко. Мужчину также поразило то, что она была ядовитой: специальный шип на спине химер служит им для защиты от других хищников.Биолог Кэролайн Мири в комментарии CBC Radio заявила, что ученые мало знают об истории и поведении этих подводных существ. Она также отметила, что рыбакам повезло, так как животное могло травмировать их ядовитым шипом, если бы было извлечено из воды живым.
https://ria.ru/20200811/1575667257.html
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60
канада, наука, в мире

Рыбаки выловили жуткое глубоководное существо

22:51 25.08.2020 (обновлено: 22:52 25.08.2020)
7114
© Fotolia / Andrey KuzminГлубины
Глубины
© Fotolia / Andrey Kuzmin
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Канадских рыбаков напугало случайно попавшее к ним в сети загадочное существо, сообщил телеканал CBC.
Как рассказал один из очевидцев, неизвестная рыба была внушительных размеров и напоминала утконоса. Также ее плавники напоминали крылья, а огромный нос, по его словам, был сделан "будто из резины".

What a weird looking fish we pulled fr the depths on our turbot trip Does anybody know what it is?

Опубликовано Garry Goodyear Вторник, 18 августа 2020 г.
Мужчина принес находку на местный рыбный завод, где также не смог получить ответ, что именно это за существо. Тогда он обратился к пользователям соцсетей, опубликовав снимки находки.
Как выяснилось, ему попалась носатая химера. Эти рыбы обитают на глубине более 200 метров и встречаются крайне редко. Мужчину также поразило то, что она была ядовитой: специальный шип на спине химер служит им для защиты от других хищников.
Биолог Кэролайн Мири в комментарии CBC Radio заявила, что ученые мало знают об истории и поведении этих подводных существ. Она также отметила, что рыбакам повезло, так как животное могло травмировать их ядовитым шипом, если бы было извлечено из воды живым.
Сахалин
11 августа, 21:06
На Сахалине нашли огромную тушу загадочного существа
411284648
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