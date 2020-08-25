https://ria.ru/20200825/khimera-1576309579.html

Рыбаки выловили жуткое глубоководное существо

Канадских рыбаков напугало случайно попавшее к ним в сети загадочное существо, сообщил телеканал CBC. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T22:51

2020-08-25T22:51

2020-08-25T22:52

канада

наука

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Канадских рыбаков напугало случайно попавшее к ним в сети загадочное существо, сообщил телеканал <a href="https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/nl-garry-goodyear-weird-fish-1.5695082" target="_blank" rel="nofollow noopener">CBC</a>.Как рассказал один из очевидцев, неизвестная рыба была внушительных размеров и напоминала утконоса. Также ее плавники напоминали крылья, а огромный нос, по его словам, был сделан "будто из резины".Мужчина принес находку на местный рыбный завод, где также не смог получить ответ, что именно это за существо. Тогда он обратился к пользователям соцсетей, опубликовав снимки находки.Как выяснилось, ему попалась носатая химера. Эти рыбы обитают на глубине более 200 метров и встречаются крайне редко. Мужчину также поразило то, что она была ядовитой: специальный шип на спине химер служит им для защиты от других хищников.Биолог Кэролайн Мири в комментарии CBC Radio заявила, что ученые мало знают об истории и поведении этих подводных существ. Она также отметила, что рыбакам повезло, так как животное могло травмировать их ядовитым шипом, если бы было извлечено из воды живым.

https://ria.ru/20200811/1575667257.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канада, наука, в мире