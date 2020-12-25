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В Ирландии выявили случай заражения "британским" штаммом коронавируса

В Ирландии выявили случай заражения "британским" штаммом коронавируса

В Ирландии выявлен новый штамм коронавируса, обнаруженного ранее в Великобритании, заявил в пятницу главный санитарный врач страны Тони Холохан. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T22:13

2020-12-25T22:13

2020-12-25T22:13

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

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в мире

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ЛОНДОН, 25 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. В Ирландии выявлен новый штамм коронавируса, обнаруженного ранее в Великобритании, заявил в пятницу главный санитарный врач страны Тони Холохан.Инфекция выявлена вирусологами в лаборатории при Дублинском университетском колледже.Ранее Ирландия ввела 14-дневный карантин для всех прибывающих из Великобритании.В Ирландии в пятницу скончались два человека от коронавируса, общее число умерших выросло до 2194 человек. Количество заболевших COVID-19 в стране выросло до 84 098. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

ирландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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