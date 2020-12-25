https://ria.ru/20201225/zarazhenie-1591004461.html
В Ирландии выявили случай заражения "британским" штаммом коронавируса
В Ирландии выявили случай заражения "британским" штаммом коронавируса
В Ирландии выявлен новый штамм коронавируса, обнаруженного ранее в Великобритании, заявил в пятницу главный санитарный врач страны Тони Холохан. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T22:13
2020-12-25T22:13
2020-12-25T22:13
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
великобритания
ирландия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576109606_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a91a33d5c87a51fdde71b090d485500.jpg
ЛОНДОН, 25 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. В Ирландии выявлен новый штамм коронавируса, обнаруженного ранее в Великобритании, заявил в пятницу главный санитарный врач страны Тони Холохан.Инфекция выявлена вирусологами в лаборатории при Дублинском университетском колледже.Ранее Ирландия ввела 14-дневный карантин для всех прибывающих из Великобритании.В Ирландии в пятницу скончались два человека от коронавируса, общее число умерших выросло до 2194 человек. Количество заболевших COVID-19 в стране выросло до 84 098. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
великобритания
ирландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576109606_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_327078de73a8368f1c160b92170cf85d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, ирландия, в мире