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Распространение нового коронавируса
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В Ирландии выявили случай заражения "британским" штаммом коронавируса
В Ирландии выявили случай заражения "британским" штаммом коронавируса
В Ирландии выявлен новый штамм коронавируса, обнаруженного ранее в Великобритании, заявил в пятницу главный санитарный врач страны Тони Холохан. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T22:13
2020-12-25T22:13
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
великобритания
ирландия
в мире
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ЛОНДОН, 25 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. В Ирландии выявлен новый штамм коронавируса, обнаруженного ранее в Великобритании, заявил в пятницу главный санитарный врач страны Тони Холохан.Инфекция выявлена вирусологами в лаборатории при Дублинском университетском колледже.Ранее Ирландия ввела 14-дневный карантин для всех прибывающих из Великобритании.В Ирландии в пятницу скончались два человека от коронавируса, общее число умерших выросло до 2194 человек. Количество заболевших COVID-19 в стране выросло до 84 098. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, ирландия, в мире

В Ирландии выявили случай заражения "британским" штаммом коронавируса

22:13 25.12.2020
 
© Depositphotos / MountainSealМыс Торр-Хед в Северной Ирландии
Мыс Торр-Хед в Северной Ирландии - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Depositphotos / MountainSeal
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ЛОНДОН, 25 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. В Ирландии выявлен новый штамм коронавируса, обнаруженного ранее в Великобритании, заявил в пятницу главный санитарный врач страны Тони Холохан.

"Я могу подтвердить, что мы обнаружили новый "британский" вариант COVID-19", - сообщил врач.

Инфекция выявлена вирусологами в лаборатории при Дублинском университетском колледже.

"Дальнейшие тесты в ближайшие дни и недели установят масштабы распространения этого вида вируса в стране", - сказал Холохан ирландским СМИ.

Ранее Ирландия ввела 14-дневный карантин для всех прибывающих из Великобритании.
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В Ирландии в пятницу скончались два человека от коронавируса, общее число умерших выросло до 2194 человек. Количество заболевших COVID-19 в стране выросло до 84 098.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19ВеликобританияИрландияВ мире
 
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