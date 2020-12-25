https://ria.ru/20201225/zaderzhanie-1591001596.html
Источник сообщил о задержании экс-министра ЖКХ Ростовской области
Источник сообщил о задержании экс-министра ЖКХ Ростовской области
Правоохранители задержали бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T21:28
2020-12-25T21:28
2020-12-25T21:28
россия
жкх
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Майер покинул пост министра в марте текущего года по собственному желанию после отчета областного министерства ЖКХ об итогах работы за 5 лет. На должности министра Майер работал с 2016 года, до этого с 2010 года трудился в качестве заместителя главы этого же ведомства.
https://ria.ru/20201202/arest-1587288381.html
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, жкх, ростовская область, происшествия