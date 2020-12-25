https://ria.ru/20201225/zaderzhanie-1591001596.html

Источник сообщил о задержании экс-министра ЖКХ Ростовской области

Источник сообщил о задержании экс-министра ЖКХ Ростовской области

Правоохранители задержали бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T21:28

2020-12-25T21:28

2020-12-25T21:28

россия

жкх

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Майер покинул пост министра в марте текущего года по собственному желанию после отчета областного министерства ЖКХ об итогах работы за 5 лет. На должности министра Майер работал с 2016 года, до этого с 2010 года трудился в качестве заместителя главы этого же ведомства.

https://ria.ru/20201202/arest-1587288381.html

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россия, жкх, ростовская область, происшествия