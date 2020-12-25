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ЛНР сможет предоставлять политическое убежище украинцам
ЛНР сможет предоставлять политическое убежище украинцам
Закон, позволяющий предоставлять убежище лицам, которых по политическим причинам преследуют на подконтрольной Киеву территории, подписал глава... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T23:49
2020-12-25T23:49
леонид пасечник
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Закон, позволяющий предоставлять убежище лицам, которых по политическим причинам преследуют на подконтрольной Киеву территории, подписал глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Согласно заявлению Пасечника, данный закон позволит предоставить политическое убежище тем гражданам Украины, которые "подвергаются травле со стороны своего государства".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
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леонид пасечник, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

ЛНР сможет предоставлять политическое убежище украинцам

23:49 25.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКонтрольный пункт въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Контрольный пункт въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Закон, позволяющий предоставлять убежище лицам, которых по политическим причинам преследуют на подконтрольной Киеву территории, подписал глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"Я только что подписал закон "О лицах, подвергнутых политическим преследованиям со стороны государства Украина", принятый сегодня депутатами народного совета Луганской народной республики. В результате этого закон вступает в юридическую силу и предоставляет тысячам людей защиту и право на справедливость, в которых они так нуждаются", - говорится в заявлении главы ЛНР, опубликованном на его официальном сайте.

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Согласно заявлению Пасечника, данный закон позволит предоставить политическое убежище тем гражданам Украины, которые "подвергаются травле со стороны своего государства".

"Сегодня те граждане Украины, которые, несмотря на тотальную национализацию страны, позволили себе остаться русскими по духу, по идеологии, по сути, подвергаются необоснованному террору со стороны правоохранительных органов, спецслужб и судебной системы Украины. Сегодня эти люди, как никто, нуждаются в защите своих прав", - подчеркнул Пасечник.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Леонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
 
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