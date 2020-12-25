https://ria.ru/20201225/ubezhische-1591007172.html
ЛНР сможет предоставлять политическое убежище украинцам
ЛНР сможет предоставлять политическое убежище украинцам
Закон, позволяющий предоставлять убежище лицам, которых по политическим причинам преследуют на подконтрольной Киеву территории, подписал глава... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T23:49
2020-12-25T23:49
2020-12-25T23:49
леонид пасечник
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Закон, позволяющий предоставлять убежище лицам, которых по политическим причинам преследуют на подконтрольной Киеву территории, подписал глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Согласно заявлению Пасечника, данный закон позволит предоставить политическое убежище тем гражданам Украины, которые "подвергаются травле со стороны своего государства".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
https://ria.ru/20201216/zadacha-1589595860.html
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леонид пасечник, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире