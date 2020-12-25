https://ria.ru/20201225/vaktsinatsiya-1591000602.html
Кравцов рассказал о вакцинации учителей от COVID-19
Кравцов рассказал о вакцинации учителей от COVID-19
Многие российские учителя уже сделали прививку от коронавируса, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T21:15
2020-12-25T21:15
2020-12-25T21:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей кравцов
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Многие российские учителя уже сделали прививку от коронавируса, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Кравцов также отметил, что в тех школах, где выполняются все эпидемиологические требования, нет вспышек заболеваемости.Министр отметил, что у него после прививки не было температуры и появились "хорошие титры" антител. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей кравцов, здоровье - общество