https://ria.ru/20201225/vich-1591003388.html
Мишустин утвердил стратегию борьбы с ВИЧ до 2030 года
Мишустин утвердил стратегию борьбы с ВИЧ до 2030 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил госстратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T21:48
2020-12-25T21:48
2020-12-25T21:49
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил госстратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.Минздраву поручено за шесть месяцев представить в правительство РФ план мероприятий по реализации госстратегии.Также в распоряжении рекомендуется органам власти субъектов РФ утвердить региональные программы противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года с учетом пандемии коронавируса.Цель стратегии - предупреждение распространения ВИЧ на территории России, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью.Стратегия предполагает обеспечение охвата населения эффективным скринингом на ВИЧ-инфекцию для максимального выявления инфицированных, а также увеличение охвата антиретровирусной терапией и снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку.Кроме того, предполагается предоставить социальную поддержку ВИЧ-инфицированным и членам их семей, а также обеспечить высокое качество жизни детей с ВИЧ.В рамках стратегии рекомендуется обеспечить максимальный охват медосвидетельствованием на ВИЧ пациентов, которым планируется провести диагностические мероприятия или лечение с применением инвазивных манипуляций или хирургических вмешательств. Следует также повысить охват тестированием на ВИЧ беременных женщин. Кроме того, рекомендуется активно внедрять современные подходы к тестированию.Документ предполагает также реализацию комплекса мер для снижения стоимости антиретровирусной терапии.
https://ria.ru/20201201/kuznetsova-1587194123.html
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россия, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
утвердил госстратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года, соответствующее распоряжение опубликовано на портале
правовой информации.
"Утвердить прилагаемую государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года", - говорится в тексте распоряжения.
Минздраву поручено за шесть месяцев представить в правительство РФ план мероприятий по реализации госстратегии.
Также в распоряжении рекомендуется органам власти субъектов РФ утвердить региональные программы противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года с учетом пандемии коронавируса.
Цель стратегии - предупреждение распространения ВИЧ на территории России, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью.
Стратегия предполагает обеспечение охвата населения эффективным скринингом на ВИЧ-инфекцию для максимального выявления инфицированных, а также увеличение охвата антиретровирусной терапией и снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку.
Кроме того, предполагается предоставить социальную поддержку ВИЧ-инфицированным и членам их семей, а также обеспечить высокое качество жизни детей с ВИЧ.
В рамках стратегии рекомендуется обеспечить максимальный охват медосвидетельствованием на ВИЧ пациентов, которым планируется провести диагностические мероприятия или лечение с применением инвазивных манипуляций или хирургических вмешательств. Следует также повысить охват тестированием на ВИЧ беременных женщин. Кроме того, рекомендуется активно внедрять современные подходы к тестированию.
Документ предполагает также реализацию комплекса мер для снижения стоимости антиретровирусной терапии.