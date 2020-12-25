https://ria.ru/20201225/oruzhie-1591004263.html

Украина ответила на заявления Лукашенко о перевозке оружия

Украина ответила на заявления Лукашенко о перевозке оружия

Министерство иностранных дел Украины считает заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о перевозке в страну оружия с территории Украины инсинуациями, РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-25T22:08

2020-12-25T22:08

2020-12-26T05:44

киев

александр лукашенко

мид украины

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украина

в мире

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КИЕВ, 25 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины считает заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о перевозке в страну оружия с территории Украины инсинуациями, сказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.Ранее белорусский телеканал ОНТ сообщил, что в стране раскрыли деятельность группы террористов, которые подозреваются в поджогах, взрывах, нападениях. По данным телеканала, злоумышленники совершили ряд нападений в Гродненской области, в частности устроили поджог дома милиционера и взорвали автомобиль. Позже стало известно о задержании восьми участников террористической группы во главе с оппозиционным активистом и предпринимателем Николаем Автуховичем. Лукашенко заявил, что злоумышленники готовили террористические акты на всей территории Белоруссии, а также "тоннами" завозили оружие через Украину.Кроме того, представитель украинского внешнеполитического ведомства напомнил, что Киев осуждает любое проявление терроризма.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протесты оппозиции. При разгонах акций против митингующих, не согласных с результатами голосования, сотрудники правоохранительных органов использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201214/diplomatiya-1588786170.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/lukashenko-1582136462.html

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киев, александр лукашенко, мид украины, гродненская область, белоруссия, украина, в мире