Украина ответила на заявления Лукашенко о перевозке оружия
22:08 25.12.2020 (обновлено: 05:44 26.12.2020)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
КИЕВ, 25 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины считает заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о перевозке в страну оружия с территории Украины инсинуациями, сказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
Ранее белорусский телеканал ОНТ сообщил, что в стране раскрыли деятельность группы террористов, которые подозреваются в поджогах, взрывах, нападениях. По данным телеканала, злоумышленники совершили ряд нападений в Гродненской области, в частности устроили поджог дома милиционера и взорвали автомобиль. Позже стало известно о задержании восьми участников террористической группы во главе с оппозиционным активистом и предпринимателем Николаем Автуховичем. Лукашенко заявил, что злоумышленники готовили террористические акты на всей территории Белоруссии, а также "тоннами" завозили оружие через Украину.
"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа", - цитирует Николенко агентство УНИАН.
Кроме того, представитель украинского внешнеполитического ведомства напомнил, что Киев осуждает любое проявление терроризма.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протесты оппозиции. При разгонах акций против митингующих, не согласных с результатами голосования, сотрудники правоохранительных органов использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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