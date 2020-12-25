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Москвичей предупредили о массовых проверках на дорогах
Москвичей предупредили о массовых проверках на дорогах
Москвичей будут массово проверять на дорогах перед Новым годом, заявили в пресс-службе столичного ГИБДД в комментарии порталу Autonews. РИА Новости, 25.12.2020
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россия
автомобили
новый год
авто
управление гибдд по г. москве
москва
дтп
общество
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Москвичей будут массово проверять на дорогах перед Новым годом, заявили в пресс-службе столичного ГИБДД в комментарии порталу Autonews."Когда многие начинают отмечать корпоративные праздники, особенно возникает риск ДТП с участием пьяных водителей", — сказали в ведомстве. Борьбу с автомобилистами в состоянии алкогольного опьянения усилят начниная с 25 декабря.В ГИБДД также отметили, что с начала года в Москве произошло свыше 400 дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей, в которых погибли или пострадали люди.
https://ria.ru/20201225/driftery-1590961379.html
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россия, автомобили, новый год, авто, управление гибдд по г. москве, москва, дтп, общество

Москвичей предупредили о массовых проверках на дорогах

21:30 25.12.2020 (обновлено: 22:42 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Москвичей будут массово проверять на дорогах перед Новым годом, заявили в пресс-службе столичного ГИБДД в комментарии порталу Autonews.
"Когда многие начинают отмечать корпоративные праздники, особенно возникает риск ДТП с участием пьяных водителей", — сказали в ведомстве.
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