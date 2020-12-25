https://ria.ru/20201225/proverki-1591001803.html

Москвичей предупредили о массовых проверках на дорогах

Москвичей предупредили о массовых проверках на дорогах

Москвичей будут массово проверять на дорогах перед Новым годом, заявили в пресс-службе столичного ГИБДД в комментарии порталу Autonews. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T21:30

2020-12-25T21:30

2020-12-25T22:42

россия

автомобили

новый год

авто

управление гибдд по г. москве

москва

дтп

общество

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Москвичей будут массово проверять на дорогах перед Новым годом, заявили в пресс-службе столичного ГИБДД в комментарии порталу Autonews."Когда многие начинают отмечать корпоративные праздники, особенно возникает риск ДТП с участием пьяных водителей", — сказали в ведомстве. Борьбу с автомобилистами в состоянии алкогольного опьянения усилят начниная с 25 декабря.В ГИБДД также отметили, что с начала года в Москве произошло свыше 400 дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей, в которых погибли или пострадали люди.

https://ria.ru/20201225/driftery-1590961379.html

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