https://ria.ru/20201225/konechnost-1591003098.html

Пострадавший в ДТП под Рязанью мальчик лишился трех конечностей

Пострадавший в ДТП под Рязанью мальчик лишился трех конечностей

Пострадавший в ДТП с автобусом под Рязанью десятилетний мальчик, которого забрали в Москву в центр доктора Рошаля, лишился трех конечностей, сообщает... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T21:41

2020-12-25T21:41

2020-12-25T21:58

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

волгоградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_1f773133fdfe3c281a7a4613d64b1f95.jpg

ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Пострадавший в ДТП с автобусом под Рязанью десятилетний мальчик, которого забрали в Москву в центр доктора Рошаля, лишился трех конечностей, сообщает правительство региона.Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли четыре человека, в том числе водитель. Среди погибших, как заявили в пресс-службе администрации Волгоградской области, был гражданин Греции - в греческом посольстве сообщили РИА Новости, что проверяют эту информацию. Пострадали, по данным полиции, 11 человек в возрасте от 7 до 48 лет. Все они были доставлены в Скопинский межрайонный медицинский центр. Из них трое, в том числе десятилетний мальчик и девушка 17 лет, были доставлены в реанимацию.СК сообщал о 13 пострадавших. Всего в ДТП травмы получили пятеро детей в возрасте от семи до 17 лет. Днем 11 пострадавших перевезли в Рязань. Состояние десятилетнего мальчика оценивалось как крайне тяжелое, вечером в пятницу его забрали в Москву в центр доктора Рошаля. На данный момент в больницах Рязани остаются 10 пострадавших: шесть взрослых в областной клинической больнице и четверо детей в областной детской клинической больнице.Как заявил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, врачи центра медицины катастроф и врачи-реаниматологи областной детской клинической больницы проявили высочайший профессионализм.По данным УМВД региона, ДТП произошло в результате того, что водитель, 32-летний житель Волгоградской области, не справился с управлением. Предположительно, он уснул за рулем. В результате автобус выехал в кювет и опрокинулся. По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц". Не пострадавшие в ДТП 11 пассажиров автобуса отправились в Волгоград.

https://ria.ru/20201225/dtp-1590868637.html

https://ria.ru/20201225/avtobus-1590855799.html

россия

москва

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, волгоградская область, происшествия