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Пострадавший в ДТП под Рязанью мальчик лишился трех конечностей
Пострадавший в ДТП под Рязанью мальчик лишился трех конечностей
Пострадавший в ДТП с автобусом под Рязанью десятилетний мальчик, которого забрали в Москву в центр доктора Рошаля, лишился трех конечностей, сообщает... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T21:41
2020-12-25T21:58
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
волгоградская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Пострадавший в ДТП с автобусом под Рязанью десятилетний мальчик, которого забрали в Москву в центр доктора Рошаля, лишился трех конечностей, сообщает правительство региона.Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли четыре человека, в том числе водитель. Среди погибших, как заявили в пресс-службе администрации Волгоградской области, был гражданин Греции - в греческом посольстве сообщили РИА Новости, что проверяют эту информацию. Пострадали, по данным полиции, 11 человек в возрасте от 7 до 48 лет. Все они были доставлены в Скопинский межрайонный медицинский центр. Из них трое, в том числе десятилетний мальчик и девушка 17 лет, были доставлены в реанимацию.СК сообщал о 13 пострадавших. Всего в ДТП травмы получили пятеро детей в возрасте от семи до 17 лет. Днем 11 пострадавших перевезли в Рязань. Состояние десятилетнего мальчика оценивалось как крайне тяжелое, вечером в пятницу его забрали в Москву в центр доктора Рошаля. На данный момент в больницах Рязани остаются 10 пострадавших: шесть взрослых в областной клинической больнице и четверо детей в областной детской клинической больнице.Как заявил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, врачи центра медицины катастроф и врачи-реаниматологи областной детской клинической больницы проявили высочайший профессионализм.По данным УМВД региона, ДТП произошло в результате того, что водитель, 32-летний житель Волгоградской области, не справился с управлением. Предположительно, он уснул за рулем. В результате автобус выехал в кювет и опрокинулся. По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц". Не пострадавшие в ДТП 11 пассажиров автобуса отправились в Волгоград.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, волгоградская область, происшествия

Пострадавший в ДТП под Рязанью мальчик лишился трех конечностей

21:41 25.12.2020 (обновлено: 21:58 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Пострадавший в ДТП с автобусом под Рязанью десятилетний мальчик, которого забрали в Москву в центр доктора Рошаля, лишился трех конечностей, сообщает правительство региона.
Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли четыре человека, в том числе водитель. Среди погибших, как заявили в пресс-службе администрации Волгоградской области, был гражданин Греции - в греческом посольстве сообщили РИА Новости, что проверяют эту информацию. Пострадали, по данным полиции, 11 человек в возрасте от 7 до 48 лет. Все они были доставлены в Скопинский межрайонный медицинский центр. Из них трое, в том числе десятилетний мальчик и девушка 17 лет, были доставлены в реанимацию.
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СК сообщал о 13 пострадавших. Всего в ДТП травмы получили пятеро детей в возрасте от семи до 17 лет. Днем 11 пострадавших перевезли в Рязань. Состояние десятилетнего мальчика оценивалось как крайне тяжелое, вечером в пятницу его забрали в Москву в центр доктора Рошаля. На данный момент в больницах Рязани остаются 10 пострадавших: шесть взрослых в областной клинической больнице и четверо детей в областной детской клинической больнице.

"Жизни взрослых пациентов ничего не угрожает. Среди четырех детей один тяжёлый, двое средней степени тяжести, один с лёгкими травмами. Еще один ребенок находился в крайне тяжёлом состоянии. Это мальчик 10 лет, у него сочетанная травма скелета, ампутация трех конечностей на разных уровнях", - говорится в сообщении.

Как заявил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, врачи центра медицины катастроф и врачи-реаниматологи областной детской клинической больницы проявили высочайший профессионализм.
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"При перевозке ребенка с места ДТП и транспортировке в ОДКБ удалось стабилизировать его состояние в ситуации, когда это казалось практически невозможным", - приводит слова Прилуцкого облправительство.

По данным УМВД региона, ДТП произошло в результате того, что водитель, 32-летний житель Волгоградской области, не справился с управлением. Предположительно, он уснул за рулем. В результате автобус выехал в кювет и опрокинулся. По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц". Не пострадавшие в ДТП 11 пассажиров автобуса отправились в Волгоград.
 
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