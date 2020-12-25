https://ria.ru/20201225/molodezh-1591001193.html

В ДУМ РТ рассказали о волонтерском движении среди мусульман

В ДУМ РТ рассказали о волонтерском движении среди мусульман

База волонтеров при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) постоянно растет, на сегодняшний день в ней зарегистрировано 1400 человек,... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T21:22

2020-12-25T21:22

2020-12-25T21:22

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. База волонтеров при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) постоянно растет, на сегодняшний день в ней зарегистрировано 1400 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ."На сегодняшний день в базе волонтеров ДУМ РТ зарегистрировано свыше 1400 человек. Их возраст – от 14 до 80 лет. В числе прочего они ежегодно принимают участие в организации и проведении традиционного Республиканского Ифтара, акции "Рамадан – месяц добрых дел", "Чистая мечеть", сборе и распределении мяса на Курбан-байрам, гушр-садаки для нуждающихся", - отметили в ДУМ РТ.Кроме того, муфтият реализовал в уходящем году 13 молодежных проектов. Одним "из самых эффективных" стал Форум мусульманской молодежи, который проводится два раза в год. Информационно-образовательный и религиозный проект" предоставляет молодым людям возможность общения, обмена знаниями и воплощения в жизнь собственных идей".Также были реализованы проекты, связанные с саморазвитием, финансами, семьей и образованием. Участие в них приняли сотни молодых людей и девушек.

https://ria.ru/20201225/mecheti-1590899799.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, республика татарстан (татарстан)