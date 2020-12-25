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Врио главы Мордовии поздравил сотрудников МЧС и пообещал им поддержку
Врио главы Мордовии поздравил сотрудников МЧС и пообещал им поддержку
Врио главы Мордовии Артем Здунов в пятницу поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя и пообещал продолжить работу по техническому оснащению... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T22:37
2020-12-25T22:37
россия
артем здунов
анастасия чулкова
совет федерации рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саранск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов в пятницу поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя и пообещал продолжить работу по техническому оснащению пожарно-спасательных подразделений, сообщает пресс-служба главы республики.Врио главы Мордовии отметил, что в этом году многое сделано для повышения противопожарной защищенности населенных пунктов, социальных и промышленных объектов, жилого сектора. Пожарно-спасательный гарнизон активно участвовал в профилактических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией. Силами ведомства продезинфицировано свыше 600 объектов здравоохранения, образования, социального обслуживания и транспортной инфраструктуры.Отмечается, что в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу практически полностью обновлен парк пожарных и спасательных автомобилей. За 5 лет получено около 120 единиц новейшей техники и оборудования на общую сумму почти 750 миллионов рублей.Врио главы республики пообещал, что повышение технической оснащенности пожарно-спасательных подразделений будет продолжено, как и поддержка пожарно-спасательного спорта, где у Мордовии есть достижения - сотрудница главного управления МЧС по РМ Людмила Кирдяшова является 12-кратной чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту."На торжественном собрании состоялось награждение лучших сотрудников ведомства государственными наградами. Также памятной медалью Совета Федерации "За проявленное мужество" были награждены ученица школы № 30 Саранска Ксения Чикунова, которая спасла брата из горящей квартиры, и ученица Торбеевской школы № 2 Анастасия Чулкова, спасшая своего одноклассника, провалившегося под лед", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20201222/zdunov-1590447007.html
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россия, артем здунов, анастасия чулкова, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саранск

Врио главы Мордовии поздравил сотрудников МЧС и пообещал им поддержку

22:37 25.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов в пятницу поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя и пообещал продолжить работу по техническому оснащению пожарно-спасательных подразделений, сообщает пресс-служба главы республики.

"В этом году министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий отмечает свое 30-летие. За эти годы ведомство стало символом спасения и надежды для людей. Спасатель и пожарный – не просто профессии, это образ жизни, постоянная готовность к самопожертвованию, к подвигу. Результаты этой работы – тысячи спасенных жизней", - сказал руководитель республики.

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Врио главы Мордовии отметил, что в этом году многое сделано для повышения противопожарной защищенности населенных пунктов, социальных и промышленных объектов, жилого сектора. Пожарно-спасательный гарнизон активно участвовал в профилактических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией. Силами ведомства продезинфицировано свыше 600 объектов здравоохранения, образования, социального обслуживания и транспортной инфраструктуры.

"Из года в год в управлении МЧС России по Мордовии укрепляется материально-техническая база, поступают на вооружение современные образцы техники и снаряжения, вводятся в эксплуатацию объекты инфраструктуры безопасности. Важнейший проект, который будет завершен в ближайшее время, – это Центр управления в кризисных ситуациях. На его строительство направлено более 260 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу практически полностью обновлен парк пожарных и спасательных автомобилей. За 5 лет получено около 120 единиц новейшей техники и оборудования на общую сумму почти 750 миллионов рублей.
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Врио главы республики пообещал, что повышение технической оснащенности пожарно-спасательных подразделений будет продолжено, как и поддержка пожарно-спасательного спорта, где у Мордовии есть достижения - сотрудница главного управления МЧС по РМ Людмила Кирдяшова является 12-кратной чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту.
"На торжественном собрании состоялось награждение лучших сотрудников ведомства государственными наградами. Также памятной медалью Совета Федерации "За проявленное мужество" были награждены ученица школы № 30 Саранска Ксения Чикунова, которая спасла брата из горящей квартиры, и ученица Торбеевской школы № 2 Анастасия Чулкова, спасшая своего одноклассника, провалившегося под лед", - подчеркивается в сообщении.
 
РоссияАртем ЗдуновАнастасия ЧулковаСовет Федерации РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Саранск
 
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