https://ria.ru/20201225/mordoviya-1591005164.html

Врио главы Мордовии поздравил сотрудников МЧС и пообещал им поддержку

Врио главы Мордовии поздравил сотрудников МЧС и пообещал им поддержку

Врио главы Мордовии Артем Здунов в пятницу поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя и пообещал продолжить работу по техническому оснащению... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T22:37

2020-12-25T22:37

2020-12-25T22:37

россия

артем здунов

анастасия чулкова

совет федерации рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саранск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов в пятницу поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя и пообещал продолжить работу по техническому оснащению пожарно-спасательных подразделений, сообщает пресс-служба главы республики.Врио главы Мордовии отметил, что в этом году многое сделано для повышения противопожарной защищенности населенных пунктов, социальных и промышленных объектов, жилого сектора. Пожарно-спасательный гарнизон активно участвовал в профилактических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией. Силами ведомства продезинфицировано свыше 600 объектов здравоохранения, образования, социального обслуживания и транспортной инфраструктуры.Отмечается, что в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу практически полностью обновлен парк пожарных и спасательных автомобилей. За 5 лет получено около 120 единиц новейшей техники и оборудования на общую сумму почти 750 миллионов рублей.Врио главы республики пообещал, что повышение технической оснащенности пожарно-спасательных подразделений будет продолжено, как и поддержка пожарно-спасательного спорта, где у Мордовии есть достижения - сотрудница главного управления МЧС по РМ Людмила Кирдяшова является 12-кратной чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту."На торжественном собрании состоялось награждение лучших сотрудников ведомства государственными наградами. Также памятной медалью Совета Федерации "За проявленное мужество" были награждены ученица школы № 30 Саранска Ксения Чикунова, которая спасла брата из горящей квартиры, и ученица Торбеевской школы № 2 Анастасия Чулкова, спасшая своего одноклассника, провалившегося под лед", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20201222/zdunov-1590447007.html

https://ria.ru/20201223/lisma-1590624995.html

россия

саранск

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россия, артем здунов, анастасия чулкова, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саранск