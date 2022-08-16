https://ria.ru/20220816/lnr-1810115433.html
Украинские боевики обстреляли Первомайск из HIMARS
Украинские боевики обстреляли Первомайск из HIMARS - РИА Новости, 16.08.2022
Украинские боевики обстреляли Первомайск из HIMARS
Украинские войска обстреляли во вторник вечером Первомайск из реактивных систем залпового огня HIMARS, выпустив три ракеты, сообщило представительство Луганской РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T23:43
2022-08-16T23:43
2022-08-16T23:43
специальная военная операция на украине
в мире
первомайск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804066781_0:408:2290:1696_1920x0_80_0_0_70b7d24b7b98f05deaf0d74b93a0a2fe.jpg
ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник вечером Первомайск из реактивных систем залпового огня HIMARS, выпустив три ракеты, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел: 22.20 по населенному пункту Первомайск с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
первомайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804066781_137:210:2218:1770_1920x0_80_0_0_bf822a58845bcaa31dc1cc161c1b66d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, первомайск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Первомайск
Украинские боевики обстреляли Первомайск из HIMARS
Представительство ЛНР: украинские боевики обстреляли Первомайск из РСЗО HIMARS