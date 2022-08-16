https://ria.ru/20220816/lnr-1810115433.html

Украинские боевики обстреляли Первомайск из HIMARS

Украинские боевики обстреляли Первомайск из HIMARS - РИА Новости, 16.08.2022

Украинские боевики обстреляли Первомайск из HIMARS

Украинские войска обстреляли во вторник вечером Первомайск из реактивных систем залпового огня HIMARS, выпустив три ракеты, сообщило представительство Луганской РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T23:43

2022-08-16T23:43

2022-08-16T23:43

специальная военная операция на украине

в мире

первомайск

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ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник вечером Первомайск из реактивных систем залпового огня HIMARS, выпустив три ракеты, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел: 22.20 по населенному пункту Первомайск с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

первомайск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, первомайск