Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики обстреляли Первомайск из HIMARS - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/lnr-1810115433.html
Украинские боевики обстреляли Первомайск из HIMARS
Украинские боевики обстреляли Первомайск из HIMARS - РИА Новости, 16.08.2022
Украинские боевики обстреляли Первомайск из HIMARS
Украинские войска обстреляли во вторник вечером Первомайск из реактивных систем залпового огня HIMARS, выпустив три ракеты, сообщило представительство Луганской РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T23:43
2022-08-16T23:43
специальная военная операция на украине
в мире
первомайск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804066781_0:408:2290:1696_1920x0_80_0_0_70b7d24b7b98f05deaf0d74b93a0a2fe.jpg
ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник вечером Первомайск из реактивных систем залпового огня HIMARS, выпустив три ракеты, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел: 22.20 по населенному пункту Первомайск с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
первомайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804066781_137:210:2218:1770_1920x0_80_0_0_bf822a58845bcaa31dc1cc161c1b66d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, первомайск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Первомайск
23:43 16.08.2022
 
Украинские боевики обстреляли Первомайск из HIMARS

Представительство ЛНР: украинские боевики обстреляли Первомайск из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKownАмериканские РСЗО HIMARS
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKown
Американские РСЗО HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник вечером Первомайск из реактивных систем залпового огня HIMARS, выпустив три ракеты, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел: 22.20 по населенному пункту Первомайск с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПервомайск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала