https://ria.ru/20220816/tramp-1810116753.html

Трамп в 2019 году рассекретил разведданные в Twitter, сообщило СМИ

Трамп в 2019 году рассекретил разведданные в Twitter, сообщило СМИ - РИА Новости, 17.08.2022

Трамп в 2019 году рассекретил разведданные в Twitter, сообщило СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп несерьезно относился к секретным материалам и в 2019 году рассекретил в соцсетях спутниковые снимки, сообщает телеканал NBC... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-16T23:58

2022-08-16T23:58

2022-08-17T00:35

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп несерьезно относился к секретным материалам и в 2019 году рассекретил в соцсетях спутниковые снимки, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.По данным бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, Трамп в августе 2019 года опубликовал в Twitter изображение иранской ракетной базы, сделанное секретным спутником-шпионом. Как добавил бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, на этом снимке был изображен неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Ираном.Он добавил, что Трампа пытались отговорить, потому что США потратили миллиарды долларов на "разработку потенциала для получения снимков из космоса". Как отметил собеседник, бывший президент США сказал ему: "Послушайте, я президент, я могу рассекретить все что угодно".Как отмечают источники телеканала, это является показателем того, что Трамп или близкие к нему люди "считали допустимым приносить в имение в Мар-а-Лаго документы, которые, как утверждает ФБР, являются строго секретными, и хранить их там".На прошлой неделе Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР, не позволив никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным.Как писала газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится, в том числе, указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации".

https://ria.ru/20220816/obysk-1810036342.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джон болтон, роджер стоун, иран, флорида, сша, федеральное бюро расследований сша