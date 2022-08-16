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Трамп в 2019 году рассекретил разведданные в Twitter, сообщило СМИ - РИА Новости, 17.08.2022
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Трамп в 2019 году рассекретил разведданные в Twitter, сообщило СМИ
Трамп в 2019 году рассекретил разведданные в Twitter, сообщило СМИ - РИА Новости, 17.08.2022
Трамп в 2019 году рассекретил разведданные в Twitter, сообщило СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп несерьезно относился к секретным материалам и в 2019 году рассекретил в соцсетях спутниковые снимки, сообщает телеканал NBC... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-16T23:58
2022-08-17T00:35
в мире
джон болтон
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп несерьезно относился к секретным материалам и в 2019 году рассекретил в соцсетях спутниковые снимки, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.По данным бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, Трамп в августе 2019 года опубликовал в Twitter изображение иранской ракетной базы, сделанное секретным спутником-шпионом. Как добавил бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, на этом снимке был изображен неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Ираном.Он добавил, что Трампа пытались отговорить, потому что США потратили миллиарды долларов на "разработку потенциала для получения снимков из космоса". Как отметил собеседник, бывший президент США сказал ему: "Послушайте, я президент, я могу рассекретить все что угодно".Как отмечают источники телеканала, это является показателем того, что Трамп или близкие к нему люди "считали допустимым приносить в имение в Мар-а-Лаго документы, которые, как утверждает ФБР, являются строго секретными, и хранить их там".На прошлой неделе Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР, не позволив никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным.Как писала газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится, в том числе, указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации".
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в мире, джон болтон, роджер стоун, иран, флорида, сша, федеральное бюро расследований сша
В мире, Джон Болтон, Роджер Стоун, Иран, Флорида, США, Федеральное бюро расследований США
23:58 16.08.2022 (обновлено: 00:35 17.08.2022)
 
Трамп в 2019 году рассекретил разведданные в Twitter, сообщило СМИ

NBC News: Трамп в 2019 году рассекретил разведданные в Twitter

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп во время выступления в Вашингтоне
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп несерьезно относился к секретным материалам и в 2019 году рассекретил в соцсетях спутниковые снимки, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
По данным бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, Трамп в августе 2019 года опубликовал в Twitter изображение иранской ракетной базы, сделанное секретным спутником-шпионом. Как добавил бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, на этом снимке был изображен неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Ираном.
"У нас было изображение взорвавшейся иранской ракеты и это была потрясающая развединформация, а он даже не стал ждать... Как только мы ему показали, он сказал: "Эй, я пишу об этом в Twitter", - цитирует телеканал другого собеседника.
Он добавил, что Трампа пытались отговорить, потому что США потратили миллиарды долларов на "разработку потенциала для получения снимков из космоса". Как отметил собеседник, бывший президент США сказал ему: "Послушайте, я президент, я могу рассекретить все что угодно".
Как отмечают источники телеканала, это является показателем того, что Трамп или близкие к нему люди "считали допустимым приносить в имение в Мар-а-Лаго документы, которые, как утверждает ФБР, являются строго секретными, и хранить их там".
На прошлой неделе Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР, не позволив никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным.
Как писала газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится, в том числе, указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.
Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Вчера, 16:04
ФБР подтвердило возможность возврата Трампу изъятых при обыске предметов
 
В миреДжон БолтонРоджер СтоунИранФлоридаСШАФедеральное бюро расследований США
 
 
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