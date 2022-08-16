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В сенате США предложили Байдену новую профессию - РИА Новости, 16.08.2022
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В сенате США предложили Байдену новую профессию
В сенате США предложили Байдену новую профессию - РИА Новости, 16.08.2022
В сенате США предложили Байдену новую профессию
У президента США Джо Байдена настолько низкий рейтинг, что американцы не хотели бы больше видеть его главой страны, заявил в эфире телеканала Fox... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T22:57
2022-08-16T23:07
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. У президента США Джо Байдена настолько низкий рейтинг, что американцы не хотели бы больше видеть его главой страны, заявил в эфире телеканала Fox сенатор-республиканец Джон Кеннеди."Я думаю, что большинство избирателей в нашей стране считают, что Байдену было бы лучше продавать катетеры на ночном телевидении, чем быть президентом Соединенных Штатов", — сказал политик.По его мнению, Байден за время своего президентства смог "наступить на все грабли, что были разбросаны во дворе". Жители США не испытывают ненависти к их лидеру, отметил Кеннеди, однако никто не скажет, что Байден справляется со своей работой.Ранее бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн предложил Байдену покинуть пост, так как страна под его руководством оказалась в тяжелой ситуации.Согласно результатам опроса, проведенного исследовательской компанией Morning Consult, избиратели в 44 из 50 штатов США не одобряют работу Байдена.
https://ria.ru/20220810/bayden-1808694032.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
22:57 16.08.2022 (обновлено: 23:07 16.08.2022)
 
В сенате США предложили Байдену новую профессию

Сенатор Кеннеди: американцы предпочли бы видеть Байдена продавцом телемагазина

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. У президента США Джо Байдена настолько низкий рейтинг, что американцы не хотели бы больше видеть его главой страны, заявил в эфире телеканала Fox сенатор-республиканец Джон Кеннеди.
"Я думаю, что большинство избирателей в нашей стране считают, что Байдену было бы лучше продавать катетеры на ночном телевидении, чем быть президентом Соединенных Штатов", — сказал политик.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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По его мнению, Байден за время своего президентства смог "наступить на все грабли, что были разбросаны во дворе". Жители США не испытывают ненависти к их лидеру, отметил Кеннеди, однако никто не скажет, что Байден справляется со своей работой.
Ранее бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн предложил Байдену покинуть пост, так как страна под его руководством оказалась в тяжелой ситуации.
Согласно результатам опроса, проведенного исследовательской компанией Morning Consult, избиратели в 44 из 50 штатов США не одобряют работу Байдена.
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В миреСШАДжо Байден
 
 
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