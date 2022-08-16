22:57 16.08.2022 (обновлено: 23:07 16.08.2022)
В сенате США предложили Байдену новую профессию
Сенатор Кеннеди: американцы предпочли бы видеть Байдена продавцом телемагазина
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. У президента США Джо Байдена настолько низкий рейтинг, что американцы не хотели бы больше видеть его главой страны, заявил в эфире телеканала Fox сенатор-республиканец Джон Кеннеди.
"Я думаю, что большинство избирателей в нашей стране считают, что Байдену было бы лучше продавать катетеры на ночном телевидении, чем быть президентом Соединенных Штатов", — сказал политик.
10 августа, 18:16Байден оговорился, пообещав остановить улучшение экономики
По его мнению, Байден за время своего президентства смог "наступить на все грабли, что были разбросаны во дворе". Жители США не испытывают ненависти к их лидеру, отметил Кеннеди, однако никто не скажет, что Байден справляется со своей работой.
Ранее бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн предложил Байдену покинуть пост, так как страна под его руководством оказалась в тяжелой ситуации.
Согласно результатам опроса, проведенного исследовательской компанией Morning Consult, избиратели в 44 из 50 штатов США не одобряют работу Байдена.
7 августа, 09:53Основатель Pink Floyd назвал Байдена военным преступником