https://ria.ru/20220816/bayden-1810112312.html

В сенате США предложили Байдену новую профессию

В сенате США предложили Байдену новую профессию - РИА Новости, 16.08.2022

В сенате США предложили Байдену новую профессию

У президента США Джо Байдена настолько низкий рейтинг, что американцы не хотели бы больше видеть его главой страны, заявил в эфире телеканала Fox... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T22:57

2022-08-16T22:57

2022-08-16T23:07

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. У президента США Джо Байдена настолько низкий рейтинг, что американцы не хотели бы больше видеть его главой страны, заявил в эфире телеканала Fox сенатор-республиканец Джон Кеннеди."Я думаю, что большинство избирателей в нашей стране считают, что Байдену было бы лучше продавать катетеры на ночном телевидении, чем быть президентом Соединенных Штатов", — сказал политик.По его мнению, Байден за время своего президентства смог "наступить на все грабли, что были разбросаны во дворе". Жители США не испытывают ненависти к их лидеру, отметил Кеннеди, однако никто не скажет, что Байден справляется со своей работой.Ранее бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн предложил Байдену покинуть пост, так как страна под его руководством оказалась в тяжелой ситуации.Согласно результатам опроса, проведенного исследовательской компанией Morning Consult, избиратели в 44 из 50 штатов США не одобряют работу Байдена.

https://ria.ru/20220810/bayden-1808694032.html

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сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, джо байден