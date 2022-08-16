https://ria.ru/20220816/zaes-1810114942.html

Президент Молдавии признала существование риска аварии на Запорожской АЭС

Президент Молдавии признала существование риска аварии на Запорожской АЭС - РИА Новости, 16.08.2022

Президент Молдавии признала существование риска аварии на Запорожской АЭС

Президент Молдавии Майя Санду надеется, что аварии на Запорожской АЭС можно будет избежать, но риски катастрофы все равно остаются. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T23:33

2022-08-16T23:33

2022-08-16T23:33

в мире

молдавия

украина

россия

ситуация в днр и лнр

запорожская аэс

майя санду

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795582351_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_123f4bf14c81be971137c7b98431c12b.jpg

КИШИНЕВ, 16 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду надеется, что аварии на Запорожской АЭС можно будет избежать, но риски катастрофы все равно остаются.Ранее министерство экологии Молдавии сообщило, что следит за уровнем радиации в стране и обменивается данными с коллегами с Украины, чтобы оценить риски для республики. Свой прогноз министерство передает президенту и премьер-министру."Мы надеемся, что ядерной катастрофы можно избежать, потому что это привело бы к трагедии, надеюсь, что подобная ошибка не будет допущена… Мы надеемся, что этого не произойдет, но риски есть", - заявила Санду в эфире телеканала Nord news.По ее словам, молдавские учреждения приняли определенные меры для безопасности граждан. К примеру, министерство здравоохранения получило от Румынии партию йодида калия, который будут раздавать населению, если вырастет уровень радиации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20220809/radiatsiya-1808415554.html

https://ria.ru/20220805/gaz-1807495050.html

молдавия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, украина, россия, ситуация в днр и лнр, запорожская аэс, майя санду