https://ria.ru/20220816/granitsa-1810112797.html

Белоруссия ввела платное ожидание въезда в пограничные пункты пропуска

Белоруссия ввела платное ожидание въезда в пограничные пункты пропуска - РИА Новости, 16.08.2022

Белоруссия ввела платное ожидание въезда в пограничные пункты пропуска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил своим указом возможность бесплатно размещать транспорт в зоне ожидания на пограничных пунктах пропуска. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T23:02

2022-08-16T23:02

2022-08-16T23:51

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 16 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил своим указом возможность бесплатно размещать транспорт в зоне ожидания на пограничных пунктах пропуска.Согласно новым правилам, транспортные средства при въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. Доступ в зону ожидания упорядочат и будут осуществлять в порядке живой очереди. Как уточняет пресс-служба, часть полученных денег будут направлять Государственному пограничному комитету для "совершенствования материально-технического обеспечения органов пограничной службы". Размер таких перечислений определит Совет министров.За правительством также закрепили полномочия по определению порядка функционирования системы электронной очереди, требований к оборудованию зоны ожидания и регистрации в ней транспортных средств. Это позволит унифицировать и упорядочить работу операторов зон ожидания.Указ вступит в силу после официального опубликования.

https://ria.ru/20220702/litva-1799832564.html

белоруссия

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александр лукашенко, белоруссия