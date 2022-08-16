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Белоруссия ввела платное ожидание въезда в пограничные пункты пропуска - РИА Новости, 16.08.2022
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Белоруссия ввела платное ожидание въезда в пограничные пункты пропуска
Белоруссия ввела платное ожидание въезда в пограничные пункты пропуска - РИА Новости, 16.08.2022
Белоруссия ввела платное ожидание въезда в пограничные пункты пропуска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил своим указом возможность бесплатно размещать транспорт в зоне ожидания на пограничных пунктах пропуска. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T23:02
2022-08-16T23:51
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 16 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил своим указом возможность бесплатно размещать транспорт в зоне ожидания на пограничных пунктах пропуска.Согласно новым правилам, транспортные средства при въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. Доступ в зону ожидания упорядочат и будут осуществлять в порядке живой очереди. Как уточняет пресс-служба, часть полученных денег будут направлять Государственному пограничному комитету для "совершенствования материально-технического обеспечения органов пограничной службы". Размер таких перечислений определит Совет министров.За правительством также закрепили полномочия по определению порядка функционирования системы электронной очереди, требований к оборудованию зоны ожидания и регистрации в ней транспортных средств. Это позволит унифицировать и упорядочить работу операторов зон ожидания.Указ вступит в силу после официального опубликования.
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александр лукашенко, белоруссия
Александр Лукашенко, Белоруссия
23:02 16.08.2022 (обновлено: 23:51 16.08.2022)
 
Белоруссия ввела платное ожидание въезда в пограничные пункты пропуска

Белоруссия ввела платное размещение в зоне ожидания на пограничных пунктах пропуска

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области. Архивное фото
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МИНСК, 16 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил своим указом возможность бесплатно размещать транспорт в зоне ожидания на пограничных пунктах пропуска.

"Для повышения эффективности работы системы электронной очереди указом отменяется безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания. Ранее существовавшая услуга платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания также отменяется", — сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно новым правилам, транспортные средства при въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. Доступ в зону ожидания упорядочат и будут осуществлять в порядке живой очереди.
Как уточняет пресс-служба, часть полученных денег будут направлять Государственному пограничному комитету для "совершенствования материально-технического обеспечения органов пограничной службы". Размер таких перечислений определит Совет министров.
За правительством также закрепили полномочия по определению порядка функционирования системы электронной очереди, требований к оборудованию зоны ожидания и регистрации в ней транспортных средств. Это позволит унифицировать и упорядочить работу операторов зон ожидания.
Указ вступит в силу после официального опубликования.
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