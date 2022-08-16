https://ria.ru/20220816/zaes-1810111787.html

МИД: Киев не может гарантировать безопасного проезда МАГАТЭ на ЗАЭС

МИД: Киев не может гарантировать безопасного проезда МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 16.08.2022

МИД: Киев не может гарантировать безопасного проезда МАГАТЭ на ЗАЭС

Киев не может гарантировать безопасность сотрудников МАГАТЭ в случае их движения с подконтрольной Украине территории на Запорожскую АЭС, заявил журналистам... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T22:54

2022-08-16T22:54

2022-08-16T23:30

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ООН, 16 авг - РИА Новости. Киев не может гарантировать безопасность сотрудников МАГАТЭ в случае их движения с подконтрольной Украине территории на Запорожскую АЭС, заявил журналистам заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.По его словам, заезд с украинской стороны предполагает, что Киев должен обеспечить безопасность. "О какой безопасности может идти речь, когда они обстреливают ЗАЭС и Энергодар. Они просто обстреливают и гарантировать ничего не могут", - указал он."Даже если, условно говоря, президент Зеленский скажет, что он гарантирует, ну, он же не контролирует все свои воинские формирования. Он не гарантирует случайность, что все мины будут сняты по линии фронта", - отметил он.Дипломат подчеркнул, что жизни чиновников МАГАТЭ, планирующих посетить Запорожскую АЭС, нельзя подвергать опасности. По его словам, предлагаемый украинской стороной заезд на ЗАЭС через линию фронта является колоссальным риском для этой международной миссии при любых раскладах."Это ключевой момент. Нельзя ставить под угрозу миссию международных чиновников, тем более такого высокого ранга, поскольку гендиректор (МАГАТЭ Рафаэль) Гросси собирается лично возглавить эту миссию", - сказал Вишневецкий.Дипломат указал, что в июне, когда сорвалась поездка МАГАТЭ на ЗАЭС, в группу входили "представители других стран, помимо МАГАТЭ"."Поэтому те предложения, которые идут со стороны ООН, по меньшей мере, вызывают удивление. Потому что не ООН будет обеспечивать безопасность - не ООН в данном случае имеет веское слово по поводу того, как осуществить эту миссию", - заявил он.Вишневецкий указал, что предложение везти миссию МАГАТЭ через Киев носит сомнительный характер.Выработка маршрутов доставки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, альтернативных варианту Киева, будет предметом дальнейших переговоров, заявил журналистам заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Я думаю, это предмет дальнейших переговоров с гендиректором МАГАТЭ и руководством Секретариата ООН. Такие переговоры, наверняка, будут проведены. По результатам будет ясно, какие еще варианты возможны для посещения", - сказал Вишневецкий.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20220816/zaes-1810060950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, киев, игорь вишневецкий, стефан дюжаррик, михаил ульянов (дипломат), россия, магатэ, энергодар