https://ria.ru/20220816/pamyatnik-1810111410.html

Посольство России в Эстонии осудило демонтаж танка-памятника Т-34 в Нарве

Посольство России в Эстонии осудило демонтаж танка-памятника Т-34 в Нарве - РИА Новости, 16.08.2022

Посольство России в Эстонии осудило демонтаж танка-памятника Т-34 в Нарве

Посольство России в Эстонии осудило демонтаж танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в Нарве, отметив, что местные власти своими действиями... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T22:47

2022-08-16T22:47

2022-08-16T22:47

в мире

россия

эстония

нарва

т-34

великая отечественная война (1941-1945)

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг - РИА Новости. Посольство России в Эстонии осудило демонтаж танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в Нарве, отметив, что местные власти своими действиями способствуют реабилитации нацизма.Российские дипломаты заявили, что во вторник эстонские власти продолжили свою позорную войну с исторической правдой, демонтировав в Нарве ряд памятников, включая танк Т-34, символизирующих победу над фашистской Германией в годы Второй мировой войны.Посольство отметило, что взывать к чести, совести и достоинству ниспровергателей мемориалов и гробокопателей, упивающихся своим "геройством" и "решительностью", бессмысленно."Однако хотели бы их разочаровать. Жалкие попытки скрыть исторические факты и заставить человечество забыть о тех, кто ценой собственной жизни избавил его от ужасов фашизма, обречены на провал. Эта память будет передаваться из поколения в поколение, а имена тех, кто уничтожал памятники воинам-освободителям, займут заслуженное место на доске позора мировой истории", - говорится в заявлении дипмиссии РФ.По данным посольства, на основании решения правительства Эстонии от 16 августа были убраны из публичного пространства мемориальные доски на Петровской площади, обелиск красноармейцам в Нарвском замковом парке и памятник Герою Советского Союза Игорю Графову. Также убрали монумент "Три штыка" и памятник советскому десанту в Мерикюла. Надписи на братской могиле погибших во время Второй мировой войны, расположенной между рекой Наровой и бастионом Виктория, были заменены на нейтральные.

https://ria.ru/20220816/pamyatnik-1810053892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, эстония, нарва, т-34, великая отечественная война (1941-1945)