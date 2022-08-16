Посольство России в Эстонии осудило демонтаж танка-памятника Т-34 в Нарве
Посольство России в Эстонии осудило снос танка Т-34 и других советских памятников в Нарве
© AP Photo / Sergei GritsПеренос танка - памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей
© AP Photo / Sergei Grits
Перенос танка - памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей
ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг - РИА Новости. Посольство России в Эстонии осудило демонтаж танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в Нарве, отметив, что местные власти своими действиями способствуют реабилитации нацизма.
"Возможно, эстонские политики не осознают, что своими действиями они фактически способствуют реабилитации нацизма, однако от этого их историческая вина и ответственность перед грядущими поколениями меньше не становится", - подчеркивается в заявлении посольства.
Посольство отметило, что взывать к чести, совести и достоинству ниспровергателей мемориалов и гробокопателей, упивающихся своим "геройством" и "решительностью", бессмысленно.
"Однако хотели бы их разочаровать. Жалкие попытки скрыть исторические факты и заставить человечество забыть о тех, кто ценой собственной жизни избавил его от ужасов фашизма, обречены на провал. Эта память будет передаваться из поколения в поколение, а имена тех, кто уничтожал памятники воинам-освободителям, займут заслуженное место на доске позора мировой истории", - говорится в заявлении дипмиссии РФ.
По данным посольства, на основании решения правительства Эстонии от 16 августа были убраны из публичного пространства мемориальные доски на Петровской площади, обелиск красноармейцам в Нарвском замковом парке и памятник Герою Советского Союза Игорю Графову. Также убрали монумент "Три штыка" и памятник советскому десанту в Мерикюла. Надписи на братской могиле погибших во время Второй мировой войны, расположенной между рекой Наровой и бастионом Виктория, были заменены на нейтральные.