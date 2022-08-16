Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Эстонии осудило демонтаж танка-памятника Т-34 в Нарве - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/pamyatnik-1810111410.html
Посольство России в Эстонии осудило демонтаж танка-памятника Т-34 в Нарве
Посольство России в Эстонии осудило демонтаж танка-памятника Т-34 в Нарве - РИА Новости, 16.08.2022
Посольство России в Эстонии осудило демонтаж танка-памятника Т-34 в Нарве
Посольство России в Эстонии осудило демонтаж танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в Нарве, отметив, что местные власти своими действиями... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T22:47
2022-08-16T22:47
в мире
россия
эстония
нарва
т-34
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810071713_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_269b30ff07ba9f6db2fa497de32f4699.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг - РИА Новости. Посольство России в Эстонии осудило демонтаж танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в Нарве, отметив, что местные власти своими действиями способствуют реабилитации нацизма.Российские дипломаты заявили, что во вторник эстонские власти продолжили свою позорную войну с исторической правдой, демонтировав в Нарве ряд памятников, включая танк Т-34, символизирующих победу над фашистской Германией в годы Второй мировой войны.Посольство отметило, что взывать к чести, совести и достоинству ниспровергателей мемориалов и гробокопателей, упивающихся своим "геройством" и "решительностью", бессмысленно."Однако хотели бы их разочаровать. Жалкие попытки скрыть исторические факты и заставить человечество забыть о тех, кто ценой собственной жизни избавил его от ужасов фашизма, обречены на провал. Эта память будет передаваться из поколения в поколение, а имена тех, кто уничтожал памятники воинам-освободителям, займут заслуженное место на доске позора мировой истории", - говорится в заявлении дипмиссии РФ.По данным посольства, на основании решения правительства Эстонии от 16 августа были убраны из публичного пространства мемориальные доски на Петровской площади, обелиск красноармейцам в Нарвском замковом парке и памятник Герою Советского Союза Игорю Графову. Также убрали монумент "Три штыка" и памятник советскому десанту в Мерикюла. Надписи на братской могиле погибших во время Второй мировой войны, расположенной между рекой Наровой и бастионом Виктория, были заменены на нейтральные.
https://ria.ru/20220816/pamyatnik-1810053892.html
россия
эстония
нарва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810071713_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_e4462a55e236adde45de7a7c1c137ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, эстония, нарва, т-34, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Россия, Эстония, Нарва, Т-34, Великая Отечественная война (1941-1945)
22:47 16.08.2022
 
Посольство России в Эстонии осудило демонтаж танка-памятника Т-34 в Нарве

Посольство России в Эстонии осудило снос танка Т-34 и других советских памятников в Нарве

© AP Photo / Sergei GritsПеренос танка - памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей
Перенос танка - памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Перенос танка - памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг - РИА Новости. Посольство России в Эстонии осудило демонтаж танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в Нарве, отметив, что местные власти своими действиями способствуют реабилитации нацизма.
Российские дипломаты заявили, что во вторник эстонские власти продолжили свою позорную войну с исторической правдой, демонтировав в Нарве ряд памятников, включая танк Т-34, символизирующих победу над фашистской Германией в годы Второй мировой войны.
"Возможно, эстонские политики не осознают, что своими действиями они фактически способствуют реабилитации нацизма, однако от этого их историческая вина и ответственность перед грядущими поколениями меньше не становится", - подчеркивается в заявлении посольства.
Посольство отметило, что взывать к чести, совести и достоинству ниспровергателей мемориалов и гробокопателей, упивающихся своим "геройством" и "решительностью", бессмысленно.
"Однако хотели бы их разочаровать. Жалкие попытки скрыть исторические факты и заставить человечество забыть о тех, кто ценой собственной жизни избавил его от ужасов фашизма, обречены на провал. Эта память будет передаваться из поколения в поколение, а имена тех, кто уничтожал памятники воинам-освободителям, займут заслуженное место на доске позора мировой истории", - говорится в заявлении дипмиссии РФ.
По данным посольства, на основании решения правительства Эстонии от 16 августа были убраны из публичного пространства мемориальные доски на Петровской площади, обелиск красноармейцам в Нарвском замковом парке и памятник Герою Советского Союза Игорю Графову. Также убрали монумент "Три штыка" и памятник советскому десанту в Мерикюла. Надписи на братской могиле погибших во время Второй мировой войны, расположенной между рекой Наровой и бастионом Виктория, были заменены на нейтральные.
Демонтаж танка Т-34 в Нарве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Вчера, 16:58
В Нарве задержали восемь человек за призывы противостоять сносу танка Т-34
 
В миреРоссияЭстонияНарваТ-34Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала