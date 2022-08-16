https://ria.ru/20220816/sk-1810113199.html

СК проводит проверку гибели экс-главы Гулькевичского района Кубани

СК проводит проверку гибели экс-главы Гулькевичского района Кубани - РИА Новости, 16.08.2022

СК проводит проверку гибели экс-главы Гулькевичского района Кубани

Следователи проводят проверку в связи с гибелью бывшего главы Гулькевичского района и бизнесмена Леонида Гутрица, ранее он являлся фигурантом двух уголовных... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T23:07

2022-08-16T23:07

2022-08-16T23:07

происшествия

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КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Следователи проводят проверку в связи с гибелью бывшего главы Гулькевичского района и бизнесмена Леонида Гутрица, ранее он являлся фигурантом двух уголовных дел, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.Ранее в соцсетях появилась информация, что тело Гутрица обнаружено у здания местной прокуратуры. Мужчина являлся фигурантом двух уголовных дел: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и мошенничество.В краевом ведомстве указали на то, что ранее в отношении Гутрица следственным управлением было завершено расследование уголовного дела об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой погиб четырехлетний ребенок в 2019 году в комплексе открытых бассейнов, возведенных мужчиной.Кроме того, Гутрицу и его знакомому было инкриминировали мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина вместе со знакомым мошенническим путем завладел земельными участками коммерческой организации общей площадью более 112 гектаров. Фигуранты приобрели их по заведомо заниженной цене. А в 2015 году, введя в заблуждение генерального директора той же организации, обвиняемый завладел свыше 28 миллионов рублей.По делу о самоубийстве ведется доследственная проверка. "Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъята в том числе предсмертная записка, содержание которой в интересах следствия не разглашается", - сообщили в следственном управлении. Назначен полный комплекс судебных экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20220816/sk-1810092254.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия