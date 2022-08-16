https://ria.ru/20220816/spetsoperatsiya-1810113618.html

Спецоперация, 16 августа: взрыв на военном складе в крымском Джанкое

Спецоперация, 16 августа: взрыв на военном складе в крымском Джанкое - РИА Новости, 16.08.2022

Спецоперация, 16 августа: взрыв на военном складе в крымском Джанкое

Взрыв произошел на складе военного назначения в районе населенного пункта Джанкой в Крыму, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T23:12

2022-08-16T23:12

2022-08-16T23:12

сергей аксенов (политик)

михаил мизинцев

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрыв произошел на складе военного назначения в районе населенного пункта Джанкой в Крыму, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Диверсия на военном складе в Крыму нанесла ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Серьезно пострадавших при ЧП в районе Джанкоя нет, возбуждено уголовное дело, сообщили в Минобороны России.После детонации боеприпасов введен режим ЧС регионального характера, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.Диверсия под КурскомУкраинские диверсионные группы четвертого, девятого и двенадцатого августа совершили подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач, идущих от Курской атомной электростанции в Курчатовском районе Курской области, сообщили в ФСБ России.В настоящее время Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после диверсий на ЛЭП, радиационный фон на АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, сообщил оператор всех атомных электростанций в России концерн "Росэнергоатом".Ход спецоперацииРоссийская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь пунктов управления украинских войск, живую силу в 182 районах и уничтожили радиолокационную станцию обнаружения ПВО в районе Баштанки в Николаевской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника в ЛНР и Херсонской области, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России.Авиация РФ уничтожила в районе Андреевки в Херсонской области командно-наблюдательный пункт войск Украины, а также пункт временной дислокации в районе населенного пункта Лозовое, уничтожены свыше 20 националистов, сообщили в ведомстве.После отступления украинских войск с позиций под Артемовском в ДНР были найдены французские мины EMP F2, которые нельзя извлечь или обезвредить после установки в боевое положение, что нарушает Женевскую конвенцию, заявили в Минобороны России.В Артемовске Донецкой Народной Республики сосредоточенным огнем уничтожено более 50 националистов и шесть единиц военной техники. Российские артиллеристы в ходе спецоперации за сутки уничтожили два украинских взвода РСЗО "Град" и восемь взводов артиллерии, сообщило ведомство.Российские войска с начала специальной операции на Украине уничтожили 267 самолетов, 148 вертолетов, 1743 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4328 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3307 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4902 единицы специальной военной автомобильной техники, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Россия доставила в Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Украину почти 56 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Согласно информации Минобороны, за прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуирован 25 501 человек, в том числе 14 242 ребенка.Вокруг спецоперацииРоссия начала специальную военную операцию на Украине в полном соответствии с уставом ООН, заявил президент РФ Владимир Путин на Московской конференции по международной безопасности. Цели этой операции определены ясно и четко - это обеспечение безопасности России и её граждан, защита жителей Донбасса от геноцида, подчеркнул российский лидер.Запад нуждается в конфликтах для удержания своей гегемонии, поэтому он уготовил Украине судьбу пушечного мяса, заявил президент РФ. По словам российского лидера, ситуация на Украине подсказывает, что США пытаются затянуть этот конфликт и точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке.На Украине России противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По словам Шойгу, специальная военная операция ВС РФ развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте.Роль Киева в подходе Запада к ведению боевых действий сводится к поставке живой силы, которая рассматривается как расходный материал, заявил министр обороны. По его словам, потери украинских войск и теробороны огромные, реальные цифры киевское руководство скрывает, но показания военнопленных дают представление о реальной картине в рядах украинских вооруженных формирований.Утверждения о возможности применения химического оружия в ходе спецоперации на Украине абсурдны, оно уничтожено в РФ ещё в 2017 году, а вбросы о якобы планах России применить тактическое ядерное оружие на Украине являются абсолютной ложью заявил министр обороны.Любой регион Украины, который не затронет денацификация, останется проектом Анти-Россия, специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах этой страны, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Международная повесткаООН уведомила российскую сторону о планах генсека организации Антониу Гутерреша посетить Львов и Одессу 18 и 19 августа, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.По его словам, во Львове Гутерреш примет в четверг участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом.В администрации турецкого лидера сообщили, что Эрдоган на встрече с Зеленским и Гутеррешем намерен обсудить дипломатические шаги по урегулированию конфликта на Украине.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220816/putin-1809930155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей аксенов (политик), михаил мизинцев, владимир путин, россия, украина, джанкой, оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курская аэс