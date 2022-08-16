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Спецоперация, 16 августа: взрыв на военном складе в крымском Джанкое - РИА Новости, 16.08.2022
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Спецоперация, 16 августа: взрыв на военном складе в крымском Джанкое
Спецоперация, 16 августа: взрыв на военном складе в крымском Джанкое - РИА Новости, 16.08.2022
Спецоперация, 16 августа: взрыв на военном складе в крымском Джанкое
Взрыв произошел на складе военного назначения в районе населенного пункта Джанкой в Крыму, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T23:12
2022-08-16T23:12
сергей аксенов (политик)
михаил мизинцев
владимир путин
россия
украина
джанкой
оон
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрыв произошел на складе военного назначения в районе населенного пункта Джанкой в Крыму, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Диверсия на военном складе в Крыму нанесла ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Серьезно пострадавших при ЧП в районе Джанкоя нет, возбуждено уголовное дело, сообщили в Минобороны России.После детонации боеприпасов введен режим ЧС регионального характера, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.Диверсия под КурскомУкраинские диверсионные группы четвертого, девятого и двенадцатого августа совершили подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач, идущих от Курской атомной электростанции в Курчатовском районе Курской области, сообщили в ФСБ России.В настоящее время Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после диверсий на ЛЭП, радиационный фон на АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, сообщил оператор всех атомных электростанций в России концерн "Росэнергоатом".Ход спецоперацииРоссийская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь пунктов управления украинских войск, живую силу в 182 районах и уничтожили радиолокационную станцию обнаружения ПВО в районе Баштанки в Николаевской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника в ЛНР и Херсонской области, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России.Авиация РФ уничтожила в районе Андреевки в Херсонской области командно-наблюдательный пункт войск Украины, а также пункт временной дислокации в районе населенного пункта Лозовое, уничтожены свыше 20 националистов, сообщили в ведомстве.После отступления украинских войск с позиций под Артемовском в ДНР были найдены французские мины EMP F2, которые нельзя извлечь или обезвредить после установки в боевое положение, что нарушает Женевскую конвенцию, заявили в Минобороны России.В Артемовске Донецкой Народной Республики сосредоточенным огнем уничтожено более 50 националистов и шесть единиц военной техники. Российские артиллеристы в ходе спецоперации за сутки уничтожили два украинских взвода РСЗО "Град" и восемь взводов артиллерии, сообщило ведомство.Российские войска с начала специальной операции на Украине уничтожили 267 самолетов, 148 вертолетов, 1743 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4328 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3307 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4902 единицы специальной военной автомобильной техники, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Россия доставила в Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Украину почти 56 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Согласно информации Минобороны, за прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуирован 25 501 человек, в том числе 14 242 ребенка.Вокруг спецоперацииРоссия начала специальную военную операцию на Украине в полном соответствии с уставом ООН, заявил президент РФ Владимир Путин на Московской конференции по международной безопасности. Цели этой операции определены ясно и четко - это обеспечение безопасности России и её граждан, защита жителей Донбасса от геноцида, подчеркнул российский лидер.Запад нуждается в конфликтах для удержания своей гегемонии, поэтому он уготовил Украине судьбу пушечного мяса, заявил президент РФ. По словам российского лидера, ситуация на Украине подсказывает, что США пытаются затянуть этот конфликт и точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке.На Украине России противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По словам Шойгу, специальная военная операция ВС РФ развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте.Роль Киева в подходе Запада к ведению боевых действий сводится к поставке живой силы, которая рассматривается как расходный материал, заявил министр обороны. По его словам, потери украинских войск и теробороны огромные, реальные цифры киевское руководство скрывает, но показания военнопленных дают представление о реальной картине в рядах украинских вооруженных формирований.Утверждения о возможности применения химического оружия в ходе спецоперации на Украине абсурдны, оно уничтожено в РФ ещё в 2017 году, а вбросы о якобы планах России применить тактическое ядерное оружие на Украине являются абсолютной ложью заявил министр обороны.Любой регион Украины, который не затронет денацификация, останется проектом Анти-Россия, специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах этой страны, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Международная повесткаООН уведомила российскую сторону о планах генсека организации Антониу Гутерреша посетить Львов и Одессу 18 и 19 августа, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.По его словам, во Львове Гутерреш примет в четверг участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом.В администрации турецкого лидера сообщили, что Эрдоган на встрече с&nbsp; Зеленским и Гутеррешем намерен обсудить дипломатические шаги по урегулированию конфликта на Украине.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220816/putin-1809930155.html
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сергей аксенов (политик), михаил мизинцев, владимир путин, россия, украина, джанкой, оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курская аэс
Сергей Аксенов (политик), Михаил Мизинцев, Владимир Путин, Россия, Украина, Джанкой, ООН, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Курская АЭС
23:12 16.08.2022
 
Спецоперация, 16 августа: взрыв на военном складе в крымском Джанкое

В Минобороны сообщили о взрыве на военном складе районе населенного пункта Джанкой в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ в селе Александровка Херсонской области
Военнослужащий ВС РФ в селе Александровка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ в селе Александровка Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрыв произошел на складе военного назначения в районе населенного пункта Джанкой в Крыму, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Диверсия на военном складе в Крыму нанесла ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Серьезно пострадавших при ЧП в районе Джанкоя нет, возбуждено уголовное дело, сообщили в Минобороны России.
После детонации боеприпасов введен режим ЧС регионального характера, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

Диверсия под Курском

Украинские диверсионные группы четвертого, девятого и двенадцатого августа совершили подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач, идущих от Курской атомной электростанции в Курчатовском районе Курской области, сообщили в ФСБ России.
В настоящее время Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после диверсий на ЛЭП, радиационный фон на АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, сообщил оператор всех атомных электростанций в России концерн "Росэнергоатом".

Ход спецоперации

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь пунктов управления украинских войск, живую силу в 182 районах и уничтожили радиолокационную станцию обнаружения ПВО в районе Баштанки в Николаевской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника в ЛНР и Херсонской области, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России.
Авиация РФ уничтожила в районе Андреевки в Херсонской области командно-наблюдательный пункт войск Украины, а также пункт временной дислокации в районе населенного пункта Лозовое, уничтожены свыше 20 националистов, сообщили в ведомстве.
После отступления украинских войск с позиций под Артемовском в ДНР были найдены французские мины EMP F2, которые нельзя извлечь или обезвредить после установки в боевое положение, что нарушает Женевскую конвенцию, заявили в Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
В Артемовске Донецкой Народной Республики сосредоточенным огнем уничтожено более 50 националистов и шесть единиц военной техники. Российские артиллеристы в ходе спецоперации за сутки уничтожили два украинских взвода РСЗО "Град" и восемь взводов артиллерии, сообщило ведомство.
Российские войска с начала специальной операции на Украине уничтожили 267 самолетов, 148 вертолетов, 1743 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4328 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3307 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4902 единицы специальной военной автомобильной техники, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Россия доставила в Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Украину почти 56 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Согласно информации Минобороны, за прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуирован 25 501 человек, в том числе 14 242 ребенка.

Вокруг спецоперации

Россия начала специальную военную операцию на Украине в полном соответствии с уставом ООН, заявил президент РФ Владимир Путин на Московской конференции по международной безопасности. Цели этой операции определены ясно и четко - это обеспечение безопасности России и её граждан, защита жителей Донбасса от геноцида, подчеркнул российский лидер.
Запад нуждается в конфликтах для удержания своей гегемонии, поэтому он уготовил Украине судьбу пушечного мяса, заявил президент РФ. По словам российского лидера, ситуация на Украине подсказывает, что США пытаются затянуть этот конфликт и точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке.
На Украине России противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По словам Шойгу, специальная военная операция ВС РФ развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте.
Роль Киева в подходе Запада к ведению боевых действий сводится к поставке живой силы, которая рассматривается как расходный материал, заявил министр обороны. По его словам, потери украинских войск и теробороны огромные, реальные цифры киевское руководство скрывает, но показания военнопленных дают представление о реальной картине в рядах украинских вооруженных формирований.
Утверждения о возможности применения химического оружия в ходе спецоперации на Украине абсурдны, оно уничтожено в РФ ещё в 2017 году, а вбросы о якобы планах России применить тактическое ядерное оружие на Украине являются абсолютной ложью заявил министр обороны.
Любой регион Украины, который не затронет денацификация, останется проектом Анти-Россия, специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах этой страны, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Международная повестка

ООН уведомила российскую сторону о планах генсека организации Антониу Гутерреша посетить Львов и Одессу 18 и 19 августа, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
По его словам, во Львове Гутерреш примет в четверг участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом.
В администрации турецкого лидера сообщили, что Эрдоган на встрече с  Зеленским и Гутеррешем намерен обсудить дипломатические шаги по урегулированию конфликта на Украине.
Обращение Путина к участникам X Московской конференции по международной безопасности
Вчера, 11:19
Ключевые заявления Путина на Московской конференции по безопасности
 
Сергей Аксенов (политик)Михаил МизинцевВладимир ПутинРоссияУкраинаДжанкойООНФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Курская АЭС
 
 
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